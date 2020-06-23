6 月 22 日，国际权威调研机构 IDC 发布最新《中国人工智能软件及应用市场半年度研究报告 (2019H2)》报告。报告显示，到 2024 年，中国人工智能市场规模将达到 127.5 亿美金，2018-2024 年复合增长率达 39.0%，计算机视觉占比将超过一半。其中，人机协同将是带动整个社会高效率运转的核心技术。

此次 IDC 中国重点追踪了计算机视觉市场、企业的机遇与挑战、全球人工智能市场形势等。云从科技作为 AI 四小龙中唯一的国家队，成为 2019 年增长最快的人工智能企业。

计算机视觉市场增长超出预期

得益于开放的市场环境和对智能技术的高度重视，中国人工智能应用取得了很大的成就。

回顾整体人工智能市场，IDC 表示，计算机视觉市场增长将超出预期。国内 “AI 四小龙” 企业面临增长和利润挑战的同时，已开始接触与 AI 相关的大数据数据智能业务，如大数据中心、数据湖。例如云从科技打造的国内顶尖人工智能大数据平台，已入选国家发改委人工智能重大工程项目。

2018 年 10 月 12 日，云从科技发布国家人工智能基础资源公共服务平台

在中国计算机视觉应用市场格局中，全栈 AI、打造 2 个以上行业垂深解决方案等成为 AI 企业扩大计算机视觉市场份额的发展方向。在人机协同战略指引下，目前云从科技全力投资全栈 AI 技术，着重发力航空、金融以及商业领域的 AI 创新。

云从科技在四小龙中增速最快

纵观目前人工智能市场格局，IDC 发现，海大宇与四小龙逐渐开始正面竞争。海大宇提供自研计算机视觉软件的比例在持续增长；商汤旷视靠成为软硬一体解决方案商的形式争取获得更大市场份额；云从科技则成为四小龙中增速最快的企业，正在由挑战者崛起为领导者。

资料来自《中国人工智能软件及应用市场半年度研究报告 (2019H2)》

得益于中国科学院重庆研究院的背景支持，云从科技参与了多项公安部课题以及国家人工智能、人脸识别标准制定。今年在政府雪亮工程、平安城市、智能安防、城市大脑等领域中参与落地了多个项目。

目前，云从科技已完成股份制改革，计划在 2020 年底完成国内科创板上市。

全球人工智能市场形势

IDC 报告指出，受疫情影响，短期内 AI 应用受到刺激会导致市场增长，但长期来看，疫情还将影响到金融、互联网行业等领域。这导致 2020 年人工智能市场规模涨幅下调，预计增长调整到 26.5%。2021-2022 年将再度高速增长，预计到 2024 年才能达到之前 2023 年的市场预期。

资料来自《中国人工智能软件及应用市场半年度研究报告 (2019H2)》

此外，5 月 23 日，美国商务部又宣布了将包括云从科技在内的 33 家中国企业、高校和政府机构加入实体清单。而这事件的本质，就是一场美方针对性遏制中国高科技产业的科技战。

在美国的人工智能战略中，“研发有效的人机协同方法，创建增强人类潜能的 AI 系统” 是其关键要点。这致使聚焦人机协同体系以实现 “定义智慧生活，提升人类潜能” 为企业发展战略的云从科技，成为重点关注的对象。

人机协同是人工智能发展的趋势，更是提升社会效率的关键。其目的就是通过 AI 技术帮助行业管理者、专家、普通从业者实现生产效率与产品品质的数量级提升，实现全社会的效率最大化。

云从科技以自主研发核心技术为基础，全力投入打造 AI 工程学体系，突破人机交互场景的感知、认知、决策的关键核心技术，布局行业人机协同平台，帮助行业提升运行效率与产品品质。

2020 年 5 月 9 日，云从科技与广州市政府签署战略合作协议，共建国内首个人机协同开放平台，为广州市数字政府、城市大脑等新型基础设施建设提供支持；6 月 17 日，在成都首届超级计算创新应用天府论坛上，成为成都超算中心首批合作企业，共同为成渝双城新基建发力。

IDC 预测，中国人工智能市场将在 2024 年形成千亿市场规模，计算机视觉占比将超过一半。其中，人机协同将是带动整个社会高效率运转的核心技术。

智能经济时代，云从科技将继续坚持人工智能与实体经济的深度融合，以人机协同提升工作及经济效率，紧抓新基建机遇提升国家竞争力。