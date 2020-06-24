2020 年进入到下半年，各大车企开始发力新车型，同时全力推向市场，以争夺下半年的黄金销售时间。

比亚迪汉，强势出击

作为比亚迪品牌首款中大型车，比亚迪汉的关注度颇高，它已经在 5 月 19 日正式开启了预售，预售价格区间为 23 万-28 万元，预售车型包括 3 款 EV 车型和 1 款 DM 车型。

在动力方面，EV 超长续航版和四驱高性能版车型的最大功率分别为 222 马力和 494 马力，其 0-100km/h 加速时间为分别 7.9 秒和 3.9 秒。而在续航方面，EV 车型采用了比亚迪自研的磷酸铁锂刀片电池，电池容量为 76.9kWh，NEDC 续航里程为 550km 和 605km。值得一提的是，高性能版车型还搭载了一套 Brembo 高性能刹车系统。比亚迪汉 DM 配备的是 2.0T+电机组成的插电混合动力系统，其综合最大功率为 436 马力，综合峰值扭矩为 650 牛·米，0-100km/h 的加速时间为 4.7 秒。续航方面，该车搭载了一块电池容量为 15.2kWh 的三元锂电池，纯电模式下该车的 NEDC 续航里程为 81km。

广汽新能源 Aion V，实力上市

Aion V 是广汽新能源 Aion 系列的全新紧凑型纯电 SUV，基于 GEP2.0 全铝纯电专属平台打造。在车身尺寸方面，该车的长宽高分别为 4586/1920/1728mm，轴距达到 2830mm。

Aion V 共有三种电池容量版本，NEDC 纯电续航里程有 400km、500km、530km 以及 600km 四个版本。其他方面，Aion V 采用永磁同步电机驱动，配备 L3 级自动驾驶系统、毫秒级的手势识别系统，联合千寻位置建立厘米级北斗高精度定位系统，可实现 0-120km/h“脱手脱脚” 自动驾驶。

长安 CS55 E-Rock，紧随其后

这款新能源产品基于长安紧凑型 SUV CS55，长，宽和高分别为 4515mm / 1860mm / 1690mm 和轴距 2650mm。

在动力部分，新车使用了集成的三合一电驱动组件，该组件与比亚迪提供的三元锂电池组相匹配。它的能量密度为 160wh / kg，最大功率为 160 kW，最大扭矩为 300 Nm。 CS55 E-Rock 还支持 90 kW 快速充电，可以在 35 分钟内从 30％充电到 80％。这款新车将推出 5 款车型，标准耐力版本为 400 公里耐力，而 605 公里耐力则为长耐力版本。

小鹏 P7，当家花旦

小鹏 P7 推出了 8 款车型，其中包括三款后驱长续航版车型，三款后驱超长续航版车型以及两款四驱高性能版车型。

在智能方面，配置了车载游戏、手机远程控制、车联网、定速巡航、牵引力控制、Brembo 刹车、车身稳定控制、主/副驾驶座安全气囊、前排侧气囊、儿童座椅接口、胎压监测装置、低速行人提示音等安全操控配置。

另外，P7 的 NEDC 综合续航里程得到提升，主要是将原本仅后驱超长续航智行版拥有的 X-Pedal 驾驶模式搭载至其余各版本车型。X-Pedal 驾驶模式可在用户驾驶时带来接近 100% 的制动能量回收率，使几乎 30% 的续航里程来自于能量回收，从而提升了续航表现。同时，P7 针对后驱长续航车型优化了 BMS 软件，使电量使用分配更加合理，这也一定程度上为续航提升提供了帮助。未来，所有向用户交付的小鹏 P7 均将为新版本车型，包括所有已预订用户及新增预订用户。

值得一提的是，基于 SEPA 平台架构的控制器 100% 联网，小鹏 P7 具备真正的整车升级能力，而此次续航里程的提升是全部通过软件优化完成的，这也使 P7 成为了国内首个通过软件优化提升综合续航里程的智能汽车产品。

哪吒 U，新秀展露

哪吒 U 全球首搭量产 “透明”Ａ柱、生命体征监测系统，以及同级独有的小 You 智能机器人、IME 互动呼吸灯等情感科技的加持，让哪吒 U 实现了从出行工具到出行伙伴的跨越。19 寸双色大轮毂，“极地之光” 全车 LED 灯组和贯穿式前大灯让人过目难忘；内饰线条一如外观一样流畅自信，轻灵的飞梭式仪表板之上，双 12.3 寸+8 寸的三联屏设计，给用户以全新的视觉冲击；无极变色多彩氛围灯可根据场景自动改变光影，更具灵动风范。

动力方面，哪吒 U 除低配 400U 行政版之外，其余版本均搭载最大功率 150kW、最大扭矩 310N·m 的永磁同步电机，电池为宁德时代 NCM811，搭载自主研发的 Hozon EPT2.0 恒温电池管理系统，可实现全工况范围内 95% 恒温占比，电池能量密度高达 180Wh/kg，NEDC 续航里程大于 500km，最高可达 660km，车辆行驶 15 万公里，电池损耗在 5% 以内。

新宝骏 E300，微型车新秀

新宝骏 E300/E300Plus 将于 6 月 24 日正式上市，在 6 月 16 日，新宝骏 E300 和 E300 PLUS 正式公布了预售价，两款车共计 6 款车型。其中，新宝骏 E300 为 3 座布局，新宝骏 E300 PLUS 提供 4 座布局。作为纯电动微型车，新宝骏 E300/E300PLUS 主要面向城市通勤代步人群，并搭载了车联网并接入小米生态，新宝骏 E300 和 E300PLUS 的工信部纯电续航里程同为 305km。

E300 和 E300Plus 均提供多场景充电方式，满足多种充电要求，220V 家用充电成为新的选择，还支持两车之间取电互充、预约错峰充电等人性化的功能。作为新宝骏品牌首款新能源纯电动汽车，两座 / 三座的 E300 和四座的 E300Plus 续航均为 305km。

总结：

在今年下半年，中国市场将迎来更多的新能源车型，而中国本土厂商也开始陆续打造精品车型，争夺市场份额。显然，中国市场依然是最具潜力的新能源车市场，只要你准备的车型竞争力够强，就能获得不错的销量，特斯拉就是个很好的例子。我们希望中国本土新能源车势力能够迅速成长起来，成为市场的中坚力量。