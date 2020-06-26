苹果今天宣布推出 CarKey，这是一种使用 iPhone 无线解锁汽车的方法。在 2021 款宝马 5 系改款是第一辆车，以获得苹果 CarKey。

腾讯发布新一代自动驾驶虚拟仿真平台 TAD Sim 2.0。在仿真技术领域，腾讯 TAD Sim 正在与国家智能网联汽车（长沙）测试区、公安部交通管理科学研究所等机构，以及国内头部汽车企业展开合作，基于高精度地图和模拟仿真技术，推行虚实结合的仿真测试，加速自动驾驶研发。