苹果今天宣布推出 CarKey，这是一种使用 iPhone 无线解锁汽车的方法。在 2021 款宝马 5 系改款是第一辆车，以获得苹果 CarKey。
腾讯发布新一代自动驾驶虚拟仿真平台 TAD Sim 2.0。在仿真技术领域，腾讯 TAD Sim 正在与国家智能网联汽车（长沙）测试区、公安部交通管理科学研究所等机构，以及国内头部汽车企业展开合作，基于高精度地图和模拟仿真技术，推行虚实结合的仿真测试，加速自动驾驶研发。
- 自主机器人每天可在 SEAT 车间外运送 2,000 多个零件
- VIA Motors 与 AT Motors 合作开发城市交付电动汽车
- 如果市场需要，宝马可以将 i3 的产量提高一倍
- 起亚，现代和 LG Chem 发起全球竞赛以投资 EV 和电池初创企业
- 苹果宣布推出 CarKey，将用于宝马汽车
- 百花齐放百家争鸣，2020 下半年上市新能源车热门盘点
- Momentum Dynamics 将为华盛顿州的电动公交车提供无线充电器
- 梅赛德斯·奔驰和 NVIDIA 将为自动驾驶构建软件定义的计算架构
- 腾讯加注车联网，发布新一代自动驾驶虚拟仿真平台 TAD Sim 2.0
- 捷豹 I-PACE 现在更智能，连接更好，充电更快
- 新形势下，Lumaz 电动老爷车的全球需求激增
- LEVC 与包裹递送公司 DPD 开始 VN5 电动货车试验
- 蔚来 EC6 首台试制车下线，七月份将杀入市场
- 突破传统，欧宝以新品牌设计展示 Mokka Electric