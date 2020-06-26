车辆的可回收性将是未来几年汽车行业的主要问题。PSA 集团和 PEUGEOT 品牌致力于通过将绿色或回收材料整合到生产车辆中来优化资源，以维持回收渠道并减少环境影响。到 2060 年，地球上将有 100 亿人。经合组织估计，原材料的使用将增加一倍，以跟上增长的步伐，从而给环境带来两倍的压力。
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