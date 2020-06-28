国内设计 SaaS 服务商时谛智能已完成近亿元 A+ 轮融资，本轮融资由 CMC 资本领投。本轮融资将主要用于将该公司建模的 CAD 引擎和渲染技术横向拓展至其他品类。

CMC 资本合伙人徐晨表示，鞋服行业都属于离散制造行业，环节复杂，产业结构也偏老，这中间有众多玩家，包括面料厂商、生产厂商、品牌、设计师等，且基数庞大较为分散。但在 CMC 看来，拥有订单的设计师和品牌端拥有绝对的行业话语权，而时谛智能正是首先服务这个群体，进而扩展到产业的其他环节。另一方面，CMC 也看好时谛智能选择鞋这一品类做切入点。相比更强调功能性和时尚感的服装设计，鞋的设计复杂程度要高得多，同时还要兼顾穿着感方面的问题。而品牌企业内部往往除了鞋还有其他品类可以进行横向拓展，未来的延展性也能得到保障。

时谛智能成立于 2017 年，是一家起步于鞋类三维设计的 SaaS 协同平台，在中国广州、东莞及美国洛杉矶均设有研发中心及业务团队，该公司目前规模超百人，其中 80% 为研发人员。其目前与美国、西班牙、法国、意大利等全球 11 个国家地区超 40 家著名时尚企业建立了合作。

时谛智能在 “设计-生产-销售” 全流程中以数据为驱动，引入 3D 建模设计、逼真渲染、面料扫描及 AR/VR 等领域的核心技术，通过连贯流畅的端对端方式，提升效率，降低打样成本，缩短上市时间，让产品开发能紧跟市场趋势，同时实现可持续发展。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。