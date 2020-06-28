近日，总部位于班加罗尔的教育科技公司 Byju’s 完成了一笔由 BOND Capital 领投的融资。本次融资之后，Byju 的估值为 105 亿美元，正式成为超级独角兽。

BOND Capital 的合伙人是有 “互联网女皇” 之称的玛丽•米克尔。据报道，Byju’s 此前设定的融资目标大约在 4 亿美元。

今年 2 月份，Byju’s 刚刚获得了来自老股东 General Atlantic 的约 2 亿美元投资，当时估值近 82 亿美元。

自此，Byju’s 成为继 Paytm 和 Oyo 之后印度估值第三高的创业公司。

由于大流行的影响，学校与培训无法正常进行，线上辅导使用量则激增。Byju’s 是印度市场最大的受益者，仅 3 月和 4 月，他们的平台就增加了 1350 万新用户，而总用户数超过 5000 万，其中 350 万为付费用户。

目前 Byju’s 的主要收入来自于平板电脑的销售，平板电脑可以提供在线教育课程，也可以出售辅助学习材料。

Byju’s 是 BOND Capital 在印度的第一笔投资。其全球投资的公司包括 Pinterest、Uber、Airbnb 和 Facebook 等多家公司。