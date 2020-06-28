6 月 27 日，腾讯游戏年度发布会正式在线上召开，发布会上有超过 40 款产品亮相。

腾讯公司高级副总裁马晓轶在发布会开场演讲中表示，“游戏不仅是一种娱乐，一个产业，其实也是人们的社交、文化体验，甚至还可能是解决问题的方式。” 对游戏价值认知的拓展，将驱动游戏产业不断去探索游戏新的边界，打开全新的想象空间。同时，腾讯游戏将进一步提升产品能力 ，聚焦 “技术、玩法和故事” 三大核心要素，探索游戏进化的更多可能。

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“追梦新手村”，探索游戏多元价值

发布会最先登场的是腾讯游戏追梦计划，其首次对外公布 “让游戏更有温度” 的年度核心主张，并发布《普通话小镇》《画境长恨歌》和《健康保卫战》三款功能游戏新品，从关注社会公益、传承传统文化、提升大众健康意识三大方面持续探索游戏的人文意义和社会价值。

此外，在青少年教育领域，腾讯游戏青少年编程教育平台 “腾讯扣叮” 通过场景化视频表达了 “游戏化学习” 的教育理念。其还将基于腾讯游戏的经典游戏 IP，推出游戏系列编程课——《Fun Coding》，讲述游戏发展史，致敬经典游戏 IP，以趣味化编程学习游戏制作。

“腾讯游戏追梦计划” 于 2019 年正式公布，以功能游戏为载体，开启国内游戏业的应用价值研究。目前累计推出 21 款功能性游戏和 1 款青少年教育类产品，涉及文化、科普、公益、教育等众多领域。

“新文创副本”，链接更多文化可能

随后的 “新文创副本” 环节中，腾讯游戏展示了旗下成熟产品在新文创思路下进行 IP 扩展的新内容，并公布多款游戏产品/品牌的最新动态和未来规划。

《和平精英》

率先登场的《和平精英》宣布品牌定位升级，光子工作室群致力于为玩家打造全球化的竞技冒险世界，并曝光游戏新内容：包括海岛 2.0 地图更新、故事彩蛋玩法以及创意工坊火力对决玩法的重磅回归。同时发布暑期节日 717 空投节的最新预告。

《QQ 飞车》端手游

《QQ 飞车》虚拟形象赛车手小橘子发布全新品牌理念 “Let’s Go！ 即刻出发”，并围绕赛车、赛道、玩法带来更新：《QQ 飞车手游》与世界顶级汽车品牌劳斯莱斯合作推出梦想座驾 “曜影”，并将在近期共同打造未来款赛车；同时再次携手新华社，打造 “贵州主题赛道”，在飞车世界领略奔向小康时代的幸福之路，与玩家一起一路向 “黔”；此外，备受期待的舞蹈版本也即将在暑期上线。

《天天爱消除》

《天天爱消除》为玩家送上 2020 全新休闲生活版图，推出樱桃小丸子合作版本；内容方面，发布首个爱消除 IP 萌系短视频，线下打造消除烦恼咖啡馆，全面升级空间设计和互动体验。同时，还将深度结合包括星巴克在内的品牌、商业、乐园及景区，给用户带来更多城市休闲文化体验。

《QQ 炫舞》品类

《QQ 炫舞》公布炫舞年度时尚升级计划，表示将持续打造 IP 符号星瞳，并与中国品牌李宁进行时尚跨界合作。本次合作将于下半年正式与大家见面，届时游戏内服饰玩法体验将全面升级，星瞳携手李宁将其标志性的中国复古时尚文化带回炫舞世界，带领玩家重回 8090 年代，感受跨越时空的文化返潮。

《跑跑卡丁车》手游官方竞速版

《跑跑卡丁车》手游则正式宣布成为国际知名 IP——LINE FRIENDS 在中国大陆区域的游戏合作伙伴。除了营销联动的惊喜之外，双方还共同推出跑跑与 LINE FRIENDS 的联合 IP 设定，真正实现两个 IP 的共融。全新赛季版本将于 7 月正式上线，届时 LINE FRIENDS 将在游戏中与玩家见面。

《穿越火线》

《穿越火线》发行制作人陈侃在发布会上与虚拟代言人刀锋同屏互动，分享《穿越火线》的诸多改变与创新。《穿越火线》端游宣布更新 “地图工坊”，为玩家升级一整套从 0 到 1 自由搭建的工具；《穿越火线：枪战王者》融合 Roguelike 玩法，呈现具有未来色彩的全新版本 “东方谜城”；此外，备受期待的 CFHD 高清竞技大区也已全面开放预约，上线包含 “坦克模式” 在内的更多新玩法。除以上重磅更新外，汇聚人气明星的超级网剧《穿越火线》也即将上线，在网剧上线期间，玩家可以登陆游戏体验剧中的道具、武器、角色。

《王者荣耀》

在峡谷人气男神 “诸葛亮” 的主持下，国民手游《王者荣耀》以创新 CG 的形式为玩家们带来了重磅内容：以生动雄伟的世界观故事切入，“三分之地” 新篇章在发布会上徐徐拉开了帷幕；“诸葛亮” 以 “视频通话” 的方式展示了新的峡谷伙伴 “阿古朵”；此外还预告了国民记忆系列、带有 “武术” 主题的五周年限定文创皮肤，同时《王者荣耀》也将继续实践新文创战略，将其切实落实到 IP 内核的建设中去。

《新剑侠情缘手游》

《新剑侠情缘手游》公布林更新成为忘忧酒馆首位常驻明星掌柜，同时曝光了衍生 IP 忘忧酒馆最新系列作品——首部真人恋爱互动小游戏《忘忧酒馆：不下线恋人》，忘忧酒馆将继续用全新的内容形式丰富 IP 的多维布局。与此同时，《新剑侠情缘手游》将在年内更名为《新剑侠情缘：缘起忘忧》，并全面革新版本内容、新手流程和地图美术，新的江湖旅程等待开启。

《天龙八部手游》

《天龙八部手游》通过游戏 NPC“王语嫣” 公布产品升级计划，游戏将会从门派、招式、气韵、地域四个方面进行武侠感的升级。 7 月，万里山河第一站 “华山” 即将上线游戏，由六神磊磊打造华山门派世界观故事，97 版天龙武术导演袁英明定制华山门派动作招式，玩家可以在游戏中体验华山地标，以此 “重现武侠万里山河”。

《天涯明月刀》

作为腾讯旗舰级国风武侠 IP，《天涯明月刀》在发布会上联合端、手游发布新文创三维升级新动向，启动 “天衣华裳” 计划 2.0 版本；联动敦煌、故宫、战鼓打造 “乐舞” 系列；携手清华大学及湘西芙蓉镇·红石林度假区共同打造实体家园 “天衣别院” 等，期望通过更多元的形态继续探索新文创之路。同时，令玩家期待许久的《天涯明月刀手游》，也将在 8 月迎来大规模终极测试。

腾讯棋牌

腾讯棋牌宣布欢乐茶馆的最新动向，并公布欢乐茶馆吉祥物 “欢乐豆”。作为腾讯棋牌打造的沉浸式棋牌文化体验空间，欢乐茶馆今年将首先携手世界苗乡重庆彭水，传递苗族文化中特有的棋牌之乐。 “彭水苗乡欢乐茶馆” 将于 7 月底正式开门迎客，届时《欢乐斗地主》《欢乐麻将》手游中，也将同步增加苗乡场景、苗绣牌桌等丰富的民族化内容。

TGC 腾讯数字文创节

腾讯游戏副总裁、腾讯电竞总经理侯淼在发布会上宣布，2020 TGC 年度活动将于 11 月再度落地海南，同时正式揭幕腾讯互娱与浙江广播电视集团的新文创内容战略合作——首个新文创主题系列纪录片《数字化破局》。

作为腾讯新文创战略下汇集游戏、电竞、动漫、影视、文学等多领域旗舰 IP 和敦煌、故宫等文化战略合作 IP 的优质新文创内容的大型用户体验活动，TGC 腾讯数字文创节在内容、体验和合作上持续升级。除了加入更多重磅游戏，与中央美院联手打造的游戏 Spark 主题展首站也将落地 TGC 海南站。“掌上 TGC” 小程序也在发布会当晚上线，为用户提供丰富的在线体验和交流空间。

“自研新装备”，专注精品游戏孵化

为了满足不断提升的差异化用户需求，腾讯游戏聚焦高品质游戏，在 “自研新装备” 环节里，发布《大主宰：大千世界》《合金弹头 代号：J》（待定）《秦时明月世界》《光与夜之恋》四款在内容创新和玩法模式上均有所突破的新作，期望通过精品内容的生产，推动行业产品品质提升，为玩家提供更优质的游戏体验。

《大主宰：大千世界》

《大主宰：大千世界》手游由 “天蚕土豆” 首度化身游戏文学制作人，通过剧情补充+实景取材，对其东方玄幻作品中塑造的 “大千世界” 完美还原。萧炎、林动、牧尘… 我们所熟知的角色悉数登台；20+ 种族及势力、400+ 功法，结合全新的 “无尽 PVP” 玩法，将实现 10 万人同服，为玩家深度打造 “土豆” 东方玄幻宇宙。

《合金弹头 代号：J》（待定）

SNK 正版授权，天美工作室群倾情研发的《合金弹头 代号：J》（待定）在发布会上与广大玩家首度见面。作为合金弹头系列的手游新作，不仅完美地再现了原版合金弹头，还会带来新的玩法和模式。除了在游戏画质上大幅提升、操控更加流畅舒适，与环境的互动也变得更多样有趣。

《秦时明月世界》手游

《秦时明月世界》宣布将于 7 月开展大规模测试，2020 年内全平台上线。经过一年的打磨，手游在人物建模、场景构建及剧情呈现上都进行了全方位的品质升级；同时，手游还将紧密联动秦时动画第六部《秦时明月之沧海横流》，延展出更加丰富的 “秦时宇宙”，解锁动画隐藏内容，拓展玩家的整体动画及游戏体验。

《光与夜之恋》

北极光工作室群旗下的恋爱手游《光与夜之恋》则在发布会上公布众多最新资讯。知名作曲家林友树老师分享了自己为乙女游戏创作音乐的心路历程；曾为《轮到你了》等多部作品配乐及编曲工作的橘麻美老师、为《天涯明月刀》等多款国内人气游戏配乐的原田萌喜老师也纷纷加盟；曾监制《夏目友人帐》等经典动漫的日本著名监制大森贵弘老师宣布作为指导嘉宾加入，共同打造光与夜的绮丽世界。

“品类新地图”，探寻更丰富的游戏玩法

“品类新地图” 环节中，腾讯游戏携手合作厂商，推出 20 余款游戏新品，在游戏品类、玩法融合和产品核心体验方面持续开拓探索，希望在多方协作之下，不断提升产品进化能力，为玩家提供更丰富好玩的游戏。

《鸿图之下》

由祖龙娱乐研发，腾讯代理的旗舰级大世界沙盘战略手游《鸿图之下》，由虚幻引擎 4 打造，该游戏围绕沉浸式真实三国战争概念，打造 400 万地格沙盘与千人同屏的战场。在这里你将化身诸侯割据一方，利用天气与地形创造战局优势，灵活调动阵型与爱将共闯战场，掌控全局书写自己的传奇史书。

《梦想新大陆》

由祖龙娱乐研发，腾讯代理的首款虚幻引擎 4 自由策略回合 RPG 手游《梦想新大陆》，由《梦幻诛仙》原团队深耕数年，在经典回合玩法上革新升级，结合七大架空古文明世界观、创新的战斗模式及策略玩法、多维宠物定制化养成、新概念拟真社区交互等特有玩法，为回合玩家的游戏体验创造全新的无限可能。

《诺亚之心》

《诺亚之心》是由祖龙娱乐研发，腾讯游戏代理发行的一款拟真星球大世界探索手游。不仅借助虚幻引擎 4 的强大性能和表现力，打造了一个与众不同的无缝球形连续大地图，还突破了传统 MMORPG 的职业限制，开发了更开放、自由的玩法体系。此外，游戏拥有媲美端游的次世代画面和高自由度的开放世界，配合昼夜轮转及天气变幻系统，打造更为拟真的星球生物生态，将为玩家带来更具沉浸感的探索体验。

《从前有座灵剑山》

《从前有座灵剑山》是 IP 正版授权的同名 RPG 手游，游戏在打造动漫式沉浸感的同时，加入了各种隐藏剧情和随机事件，创新的赛季制玩法更将赋予玩家 GM 特权。同时，策划团队会定时与玩家交流，更邀玩家来共同创作内容，并将优质的内容植入游戏。

《妖怪名单之前世今生》

以腾讯动漫同名 IP 为题材的卡牌塔防手游《妖怪名单之前世今生》不仅有国漫 IP 高还原剧情立绘，更以卡牌收集养成参与塔防战斗的创新玩法带来全新体验。目前游戏已经开放全平台预约，并将于夏季不删档上线。

《小森生活》

腾讯首款治愈系田园生活模拟手游《小森生活》公布全平台预约开启。游戏的趣味社交互动系统让你告别独自经营，和好友结伴探索未知新世界，遇见一起冒险的 TA。暑期更有 “小森原住民” 限量测试，玩家还可以领取专属限量礼包。

《街霸：对决》

CAPCOM 正版授权的革新动作卡牌手游《街霸：对决》在传承经典的基础上，还原街霸角色招式，复刻原作体验；革新战斗系统，加入择机择时的即时 QTE 连击玩法；引入共斗机制，随进随退，随时开战，享受并肩作战、协作闯关的快乐；实时玩家 PK，享受街头争霸带来的激爽对抗。游戏将于 7 月开启新一轮测试。

《真·三国无双 霸》

日本光荣特库摩官方授权，原班团队监制的正统手游《真·三国无双 霸》在发布会当天开启全平台预约。作为《真·三国无双》这个千万级销量经典主机 IP 的手游作品，游戏以 “一骑当千，战场还原” 为核心体验，独家还原主机端无 CD 双键搓招和无双乱舞技，还新增个人城池、多人副本等新玩法等待玩家探索。

《胡桃日记》

表情包少女正版治愈养成手游《胡桃日记》，与玩家世界的时间完全一致，胡桃的日程安排、服装搭配、小屋布置玩家都可以参与其中，还可以和胡桃一起约会出游。随着与胡桃关系的增进，还可以解锁更多有趣的表情包 DIY 玩法。游戏现已开启全渠道预约。

《比特大爆炸》

由《雷霆战机》原班团队研发的 3D 飞行射击手游《比特大爆炸》在传统飞行射击体验上升级创新玩法，方块可以构成多主题关卡，BOSS 可以锻炼大脑，弹幕可以玩出花样，朋友可以互撩恶搞。全平台预约活动已正式上线。

《俄罗斯方块环游记》

国内唯一正版 IP 手游《俄罗斯方块环游记》公布预约已突破百万。这一次《俄罗斯方块环游记》带给玩家的，不只有马拉松的无尽挑战、四十行的经典体验，更有上百个冒险闯关精致关卡，创新多人实时对战，以及丰富的社交互动玩法，甚至是脑洞大开的自由建造玩法。

极光计划

极光计划在发布会上公布了 5 款独具特色的创新手游作品。复古武侠策略 RPG《我的侠客》，借由 NPC 深度交互、故事线自由发展等元素提升玩家的武侠沉浸感，力求还原高自由度的真实江湖感受；曾获 2019 TGA 年度最佳游戏的艺术冒险解谜手游《格莉斯的旅程》，用前所未有的视觉呈现和音乐效果编织小女孩 GRIS 的奇幻世界；创新即时卡牌对战手游《螺旋风暴》，MOBA 与卡牌元素融合的全新对战模式，3 分钟激爽战斗；新概念机甲格斗手游《金属对决》，赛博朋克机甲风格，超强打击感，在指尖还原硬核格斗游戏的简单爽快；腾讯首款正统即时战略手游《全球行动》，绝对还原经典 RTS 玩法，真正的即时战略对战。

《龙之谷 2》

《龙之谷 2》作为龙之谷系列全新大世界手游，在完整的大世界地图上演绎全新故事，传承龙之谷战斗经典体验的同时，还引入全新的龙本 boss、丰富的 PVP 玩法、首次加入的女牧师角色等。更有可随玩家等级变化的城镇、野外 PK 与探索等众多新设定，冒险家们可体验不同于前作的有爱阿尔特里亚大世界。

《庆余年》

由猫腻同名小说改编、盛趣游戏倾力研发的全新次世代 MMORPG 手游《庆余年》惊艳亮相发布会。手游与电视剧深度联动，在世界观、剧情和人物上高度还原原著，为广大玩家塑造一个江湖与庙堂交织的真实世界。即刻预约，限量测试暑期开启！

《代号：三国》

由腾讯出品的创新融合策略卡牌手游《代号：三国》，邀请著名作家马伯庸亲任游戏世界观架构师，拥有沙盘地图、风格化武将，即时制战斗玩法，并加入灵活 BD 搭配，多层次策略关卡等多重设计，让玩家亲历狼烟四起的三国古战场，群雄争霸逐鹿中原。

《全民奇迹 2》

《全民奇迹 2》是在发布会上正式亮相的一款魔幻 RPG 革新之作。《全民奇迹 2》通过虚幻引擎 4 的强大能力对美术视觉、羽翼装备和经典场景等特色内容进行全方位升级，并通过魔幻英雄奇遇来拓展魔幻世界的更多可能、世界奇迹植入计划连接魔幻与现实。

《征服与霸业》

腾讯解码多文明沙盘策略手游《征服与霸业》，首发集结多个文明，为玩家打造私藏博物馆，感受不同文明的智慧结晶和恢弘史实；同时沉淀经典史实战役和兵阵策略，融合进入超大沙盘，提供跨文明策略进阶玩法。解码人类智慧，跨越百万沙盘，全平台预约已开启。

《手工星球》

《手工星球》是一款腾讯游戏推出的星球冒险题材的大型多人在线沙盒游戏，玩家可在各星球文明自由冒险、建造和战斗，或体验各种类型的精品小游戏、或是随心建造风格迥异的星球家园。

《艾兰岛》

原创游戏孵化器《艾兰岛》正式启动云兼职游戏制作人的招募，凭借低门槛高自由度的编辑器和为开发者全方位服务的平台，让人人都能轻松上手做游戏。此外，《艾兰岛》手游后续也将推出，实现手机和 PC 双端互通的创作分享体验。

《卧龙吟 2》

《卧龙吟 2》是由腾讯联手西山居打造的 2020 年战争策略创新巨制—以三国时代为背景，全自由行军、无级缩放大世界、万人同屏、即时攻防的史诗城战，带来自由度和策略性全面升级的战争策略 2.0 创新玩法。

WeGame

WeGame 平台一直致力于为玩家寻找更多的高品质游戏，今年也不负众望的带来了几款重磅作品的消息。首先，平台即将上线经典 IP“轩辕剑” 系列正统续作《轩辕剑柒》，除在画质方面进一步升级并首次采用即时战斗模式外，包括天书系统、机关术在内的诸多深受玩家喜爱的历代经典玩法也将悉数回归。而令网游玩家苦等已久的《星际战甲》国服更新也迎来新消息：WeGame 将与 DE 展开深入合作全力推动此次重大更新。此外，WeGame 平台还为玩家精心挑选了两款即将上线的国产佳作：数百种道具无限制叠加、不断进化地牢机制的电子风横版动作国产独立游戏《霓虹深渊》以及主打更高自由度、更多元玩法以及更真实的武侠世界的国产开放世界沙盒游戏续作《武侠乂贰：浪迹天涯》。

“全球精品坊”，加速游戏全球化进程

近年来，全球化正在成为游戏行业的大趋势，具备全球影响力的优质游戏 IP 不断涌现。腾讯游戏与多家全球顶级开发商进行深度合作，并推出面向全球的优质大作。在 “全球精品坊” 的发布环节里，腾讯游戏带来《地下城与勇士》手游、《荒野乱斗》手游、《FIFA Online 4》、《FIFA 足球世界》手游、《代号：SYN》五款产品的最新消息。

《地下城与勇士》手游

动作巅峰之作《地下城与勇士》手游正式定档 2020 年 8 月 12 日，并发布视频片段，呈现产品的诸多特色细节。游戏在传承 2D 横版过关格斗玩法与 IP 经典特色的同时，通过自定义键位、一键连招、滑屏等操作方式的创新优化，确保移动端打击操作的流畅舒适；并针对移动端特点增加了公会对抗的 “遗迹争夺战” 模式、轻松休闲的 “超级大乱斗” 等系列新玩法，给玩家带来新鲜的格斗体验。

《荒野乱斗》

Supercell 精品 3V3 高能对战手游《荒野乱斗》国服上线后首次亮相发布会，也公布多个重磅合作内容。包括 BSC 全球锦标赛、LINE FRIENDS 主题合作与巴黎圣日耳曼足球俱乐部主题合作带来的全新赛事玩法、挑战模式与主题皮肤等；同时，产品代言人 LISA 正式揭晓，并为腾讯玩家带来大量专属福利。

FIFA 品类

作为中国唯一获得 FIFA 官方授权的 EA 经典足球 IP 大作，《FIFA Online 4》街球 4V4 玩法（Volta Live）将于 6 月 30 日正式公测。《FIFA 足球世界》手游也将在今夏发布经理人模式新玩法。

《代号：SYN》

最后，腾讯游戏还以彩蛋形式，公布了一段开放世界射击游戏的技术 demo《代号：SYN》。《代号：SYN》由腾讯光子工作室群自主研发，面向全球游戏市场的 PC 和主机平台，将赛博朋克题材与东亚潮流文化结合，打造独具一格的开放世界。

除产品信息发布外，腾讯游戏还通过发布会官网给玩家带来了全新的云游戏体验，展现了腾讯游戏在探索最前沿技术方面的布局和实力。