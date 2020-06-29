6 月 29 日，上海创米科技有限公司在 “五金之乡” 浙江永康举办 “2020 创米小白智慧门新品暨战略发布会”，正式推出其 2020 年全新智能新品——创米小白智慧门 H1。

据了解，创米科技是一家致力于为居家安全与生活提供全方位产品和服务的轻平台型物联网公司。2019 年，公司推出创米小白智能门锁 C1，以及智能猫眼、户外摄像机等一系列产品，在看护安全、用电安全和数据安全三大板块的基础上，补齐了入户安全产品系列——正式发力 “全屋安全” 解决方案。

此次推出的小白智慧门则是创米 “跨界” 传统门业，从传统家居产品形态向智能化形态升级的大胆尝试。小白智慧门耗费近 15 个月研发周期，集合了创米科技 28 项产品专利。

外形和材质上，它采用了新型拉丝转印和珍珠烤漆工艺。门体结构仿照高架桥斜拉固定结构，加上内置的钢筋铁骨以及门体内填充的消音蜂窝板，使得其整体结构厚实可靠。此外，10 英寸超大高清液晶屏也被一体化嵌入，与门融为一体。

其次，作为入户安全的重要 “入口”，小白智慧门 H1 还配备了高清大广角摄像头，不仅能够覆盖更全面的可视范围，同时还支持红外夜视，即使晚间，门外情况也能清晰可见。

值得一提的是，小白智慧门 H1 还具备人机交互感应系统。当有人靠近时，10 英寸的大屏幕将随机亮起，随时查看门外情况。出门前还会自动提醒实时天气，回家进门时还将收获语音欢迎。此外，由于门体安装了 PIR 人体红外检测，如果感应到有人长时间在门口逗留，系统会自动录制视频并推送到手机 App 报警。

门锁部分，小白智慧门 H1 采用了瑞典 FPC 指纹传感器，像素点阵 1.5 倍于主流指纹传感器——由于面积较大，因此指纹识别通过率可高达 99.7%。加上采用了意法半导体主芯片，因此在针对贴膜攻击等非法开启手段实现了算法优化。特殊的电磁防护设计还大幅降低了电磁辐射的影响，以应对特斯拉线圈、小黑盒等攻击。

对于当前市面上智能门锁需要定期更换电池或者充电的问题，小白智慧门 H1 提供了多种供电保障系统，采用专用的 86 盒转换可以直接接通市电，无需担心中途断电的问题。考虑到后装市场的需求，它还配备了可拆卸供电模块，即大容量 16000mAh 大容量锂电池和 2000mAh 备用锂电池，搭配低功耗设计，最长待机时间可达 240 天。

除了门本身集合了 24 小时可视防护系统外，智慧门 H1 还能通过米家 App 实现和家庭其他电器设备例如电视、扫地机器人、空气净化器、智能摄像头、开关、插座等产品互联形成协同效应，从而构建创米的智能家居生态体系。

创立 5 年来，创米科技相继推出的小米智能插座、小米万能遥控器、小白智能摄像机、米家云台版摄像机云台版、小白家庭云盘等每一款产品都堪称爆款。

截至目前，创米科技智能设备累计出货量已超 3000 万台，用户数超过 1000 万，日活用户逾 300 万，产品已覆盖全球超过 139 个国家和地区。

发布会上，创米科技还与永康千赞智能科技达成了智慧门项目的深度战略合作。

创米科技 CEO 李建新在会上表示，未来智能家居细分场景将持续爆发，尤其是围绕安全需求的单品与系统，将会更具挑战性、前瞻性与突破性。作为行业里首个向传统门业发起挑战进行产品融合的创新公司，创米科技还将创造出更贴近用户需求的产品。

据介绍，7 月初，创米科技将在小米有品商城开启小白智能门 H1 众筹，预售价 3999 元，日常零售价 4999 元。