PerfMa（杭州笨马网络技术有限公司）今日宣布完成来自嘉御基金独家数千万元 A+ 轮融资，这是 PerfMa 继去年 9 月获得同创伟业数千万元 A 轮融资后的又一轮融资。

PerfMa 成立于 2017 年底，一直以来专注于完善 IT 系统稳定性的商业闭环，帮助客户构建完整的稳定性保障体系，及早检测问题，完成优化并规避风险。

在 IT 系统稳定性领域，PerfMa 形成了形成了一套成熟的 “产品+服务” 级解决方案，为客户提供全方位的稳定性服务。分布式全链路压测解决方案能够充分暴露系统隐患，智能化根因分析解决方案则实现了对问题源头的快速定位，并能给出调优建议。

此外，PerfMa 还提供专家服务，包括全链路压测升级改造、重大活动稳定性保障、问题定位、性能调优、JDK 服务乃至技术培训。

PerfMa 出资创建了技术社区，主要围绕性能、稳定性展开，沉淀了大量疑难案例与技术干货。与此同时，PerfMa 还推出了社区版系列技术产品，迄今已经免费为数万开发者提供了数十万次应用程序分析调优服务。目前，社区版产品共有 4 款：XPocket 是针对 Java 应用程序的命令行工具包，集成了 JVM 参数优化、线程分析等功能；XXFox 是 JVM 参数分析工具，为用户学习和使用 JVM 参数提供帮助；XSheepdog 和 XElephant 则分别是 Java 线程与内存 Dump 分析工具，为用户在线排查问题提供了便利。

谈及未来发展方向，CEO 李嘉鹏表示，PerfMa 预计在三到五年内推出完整的工具链产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。