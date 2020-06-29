大流行期间，在印度运营的中国互联网公司也遭遇了产品线的洗牌。字节跳动的短视频分享应用 Vigo 和快手的 Kwai 都已经宣布关闭印度的运营，而阿里旗下的 UC News 大概率就是下一个。

据了解该计划的消息人士表示，UC News 在印度落得关闭的结局一点也不奇怪，因为该产品自四年前推出以来，一直未能获得很好的发展。

澎湃新闻本月初报道称，阿里巴巴砍掉了 UC News 等海外业务，内容国际化战略收缩。其中，UC News 已对内宣布停止运营，原团队全部并入阿里健康。

“ 尽管背靠阿里这样的金主，但 UC News 一直没办法从 DailyHunt 这类应用中抢得份额，2019 年下半年开始，UC 就已经停止了 UC News 的市场活动” 消息人士补充道。

阿里巴巴在印度运营 UC Web 旗下的四个实体–UC 浏览器、UC News、VMate 和 9Apps。推出一年后，UC News 宣称在印度拥有 8000 万用户，市场份额为 58%。此外，阿里巴巴还承诺投资 2 亿卢比在印度和印尼推广 UC News。

UC News 在全球拥有超过 5 亿用户，一度是印度下载量排名第一的应用。然而，目前 UC News 在 Google Play Store 上的排名却连前 500 都没进，而每天打开 UC News 的用户更是不到 50 万。

“ 缺乏专注和连续性战略是 UC News 失败的主要原因，腾讯投资的 NewsDog 也是如此。” 消息人士表示。其实从去年年初开始，NewsDog 就把重心放在短视频娱乐应用 YoYo 上，新闻聚合就一直不是该公司的主要业务了。

UC News 一旦正式关闭本地业务，那么这将成为 2020 年第三个在印度关停的中资服务。本月初，字节跳动的 Vigo India 和快手的 Kwai 已经停止了独立运营，现有用户分别导入到 TikTok 和 UVideo。

除了新闻聚合业务外，UC Web 旗下的 VMate 也一直在字节跳动主导的印度短视频市场中挣扎。尽管去年刚刚从阿里巴巴拿到了 1 亿美元注资，本月该团队也传出了缩减员工、收紧投入的消息。