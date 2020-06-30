第一次在民主国家看到针对互联网普罗产品进行如此民粹的处理，没有体现任何思考空间。一条 “危害国家安全” 就如同伊拉克的 “大规模杀伤性武器”，从应用诞生至今十余年，还没有任何中资企业的面向国际用户的产品出现过大规模的、影响国家安全级的后门。名单上的应用/游戏全部都是正规渠道应用出海的成功案例。要说小米社区应用（讨论 MIUI 和小米产品的论坛）影响世界第二大人口大国的国家安全，你信吗？

以目前得知的消息，所谓的 “封杀”，其实就是从主流应用商店 “下架”，苹果设备因其封闭性，加上库克一贯迎合当地法规的做法，名单内应用的分发的确受到影响，无论是 TestFlight 还是企业证书安装都不会是优质的替代方案。相对的，安卓设备因为开放则影响较小，需要使用上列应用的用户，依然可以通过各自官方网站获得安装包，但随之失去的是 Google 应用商店的监管和审核。更危险的是，一些非正规渠道的二次打包也会因此得到传播机会，用户受到的威胁肯定比在 Google Play 安装这 59 个应用严重多了。

由于目前当地法规仅仅是一张应用名称的黑受限名单，那么事态延烧之后可能会有以下反应：在封杀令下达之前已经下载涉事应用的，如何处理？不听从指示一意使用禁止应用的用户，又会做何处理？远程移除？或是要求各大电信商各自负责？抑或是建立印度的伟大防火长城屏蔽了之？

开发商方面，能否通过推出印度特供版绕过限制？比如 Weibo 没法用，Weibo International 可不可以？Weibo PWA 呢？网页版呢？我会持续关注中国出海公司的应对措施，第一时间进行更新。

对于当地开发者，这是否是印度互联网锁国的 Day 1？我们已经见过 “山寨版” 的 TikTok，可惜那并不是 Made in India，而是来自巴基斯坦的代码。十几年前，因为互联网管制，“中国的 Google”、“中国的 Twitter”、“中国的 Youtube” 才应运而生，随着更多的应用因为 “危害国家安全” 被印度当局排除在外，后面 “印度的微信”、“印度的支付宝”、“印度的抖音” 是否会爆发式出现，只能等待时间观察。但明确的是，印度也失去了向移动互联网时代最好的产品学习的机会。无论中国式应用有多少诟病的地方，看看大流行期间中国应用是如何被硅谷产品经理称道的吧。

应用的诞生确实加速了互联网的分裂。信息被卡在一个个单独应用里无法流动不说，有时就连同一款应用，不同地区的用户获得的是完全不同的体验，更极端的甚至无法打通。但 “商店下架” 封杀制度充满了对互联网的无知，完全无视技术的历史和传承。很遗憾印度执政部门响应了民族主义的号召，重复了一段悲情的历史，后患无穷。

我们也经历过抵制 X 货的时代，头脑发热冷静下来的时候，就会发现抵制这件事情是多么愚蠢。全球化越深入，国界越模糊，all lives matter then.

没什么可说的。互联网的国界线，今天又多加了一道。