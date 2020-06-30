苹果在 WWDC 上公布的最新 Mac 系统 macOS Big Sur，针对 Safari 进行了一定的升级的增强，其中就包括对 HDR（高动态范围）视频的支持。若设备符合条件的话，用户现在终于可以使用 Mac 在 Netflix 上观看 4K HDR 内容。

Netflix 早已提供 4K 内容，但 Mac 用户由于硬件限制而无法观看。目前，Netflix 在 macOS 上将其内容限制为最高 1080p 分辨率。

借助当前针对开发者进行测试的 beta 版 macOS Big Sur，Mac 用户可以在 Netflix 上以 4K 分辨率观看电影和电视节目，并且还可以与杜比视界（Dolby Vision）和 HDR10 配合使用，从而享受到更鲜艳生动的画面色彩。

但根据苹果的说法，想看 4K HDR 内容，需要在 2018 年及之后推出的 Mac 上才能实现。这意味老 Mac 即便安装了 macOS Big Sur，也只能是继续在 Netflix 上播放 1080p 视频。

另外，苹果也为 iOS 14 和 tvOS 14 应用程序启用了 VP9 编解码器，可以让用户在 YouTube 上观看 4K HDR 视频。