即日起，贵阳市民凭借 “一张脸” 就能 “畅行贵阳” 的期望将成为现实。6 月 30 日，“脸行贵阳 未来可期”——脸行贵阳项目 (一期) 上线发布会在贵阳市隆重举行。贵州省以及贵阳市相关领导出席并致辞，正式宣布轨交公交刷脸正式开通及 “一脸黔行”APP 上线。

作为贵阳市 “十四五” 时期的超前谋划布局，“脸行贵阳” 是人工智能和大数据应用的重要抓手，通过 “互联网+公共交通+人工智能” 让数据服务民生。

贵阳市市委常委、常务副市长徐昊在发布会上致辞时提到：“人工智能是贵阳优先发展的方向之一，“脸行贵阳” 是贵阳市建设数字孪生城市的一项重要工程，是贵阳市是在互联网、人工智能技术与交通出行、城市治理和市场交易等领域融合发展的一项重要实践。”

作为 “脸行贵阳” 项目的整体端到端解决方案提供商，国内领先的人工智能企业依图科技也受邀出席了本次发布会，依图既是这一全新模式的策划者，也是脸行贵阳整体解决方案和运营服务的提供者。

“脸行贵阳”，背后是千万量级技术能力支撑

“滴，刷脸成功，请通行！”

即日起，在贵阳轨道交通 1 号线所有闸机通道和公交 BRT 线路主线具备条件的全部闸机通道处，仅需 20 秒用身份证进行注册，不需要再次购票验票，贵阳居民通过 “一张脸” 就能完成过闸乘车。

值得一提的是，“脸行贵阳” 平台支持下的刷脸乘车应用做到了三个最 “全”：全票种，全通道支持，全部的支付手段支持。

事实上，轨道交通仅仅是 “脸行贵阳” 其中一个场景。未来，一张脸，一次注册，可以在贵阳全城 “行走”，在多个场景办理业务，除了人脸识别技术，后续还会用到 REID、语音识别、自然语言处理等 AI 技术。

建设智慧城市，是为了让市民的生活更便捷、更幸福。但提供规模超大的城市级服务却并不容易。以公共出行为例，公共交通领域环境更复杂、客流量大，对通行速度体感有更严格的要求。为了让贵阳市民体验到无需任何辅助设备的顺畅乘车服务，依图科技提供了完整的超高精度算法和端到端的解决方案，确保大规模高频率使用下系统的可靠性和准确性。

其实，贵阳早在 2019 年就先行开通了轨道交通 24 个站点部分闸机通道和公交 2-3 个站点 “刷脸乘车” 试运营服务，在 6 个月试运行期内，“脸行贵阳” 平台完成刷脸认证百万余次，乘车交易支付金额近百万元，刷脸认证零差错。

依图科技相关负责人介绍：“这是一项巨大的城市级系统工程，建设的系统数量非常庞大，每个场景背后都有一套业务系统支撑。需要协调、调度不同职能部门和场景的业主、供应商共同完成，需要极致的系统能力、终端能力、集成能力。”

作为技术和解决方案提供商，在 “脸行贵阳” 项目中，依图科技领先的算法和算力找到了极佳应用场景，加速算法和算力的升级，实现技术变现的同时反哺技术创新。

人工智能服务民生 打造创新商业模式

人工智能是新基建国家战略的七大方向之一，而人工智能和城市建设结合，赋能城市数字化升级，惠及民生，服务民生，将是未来城市治理的重要趋势。

在 “脸行贵阳” 项目上线发布会上，依图科技业务技术副总裁吴岷分享说：“‘脸行贵阳’ 通过服务民生的方式，让城市的效率大大提升；另一方面，它是一个非常先进的理念，把管理融入到服务当中。”

据介绍，除 “刷脸” 乘车服务外，“脸行贵阳” 项目从 2020 年开始还将开展一系列示范性项目的建设，通过人脸识别技术在公交出租、公共设施、社区园区、零售服务等民生方面的应用推广。

创造新的应用场景的同时也创造了新的合作模式。“脸行贵阳” 项目在方案设计的初始阶段就将运营和管理作为重要环节统一部署。也就是说，整个项目不仅仅是落实一个应用，而是打造了完整的商业链闭环，从而保证项目能够健康、持续的推进。

据了解，“脸行贵阳” 项目由政府牵头指导、科技公司赋能、专业公司建设运营、金融资金保障，搭建了完整的人工智能生态圈，共同参与、统一协同、多方收益。因此这也是一次人工智能和大数据应用商业化运作模式的摸索，随着项目的持续推进，“脸行贵阳” 将成为国内 “新基建” 重大行业应用标杆项目。