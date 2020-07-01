电商巨头亚马逊今天宣布，将日杂配送服务 “Amazon Pantry”（亚马逊食材屋）扩展到印度 300 多个城市。

疫情虽已经趋缓，但出行禁令并未全部解除，人们仍需要呆在家里。自 3 月以来，配送服务 BigBasket 和 Grofers 的订单量一直只增不减。

升级之后，阿拉哈巴德、阿姆雷利、西姆拉、乌代普尔、瓦拉纳西、奈尼塔尔和博帕尔在内的数百个印度二三线以下城市都可以在 Amazon Pantry 平台订购杂货。亚马逊在这些城市承诺两天内送达。

班加罗尔、德里、孟买、钦奈、加尔各答和浦那等主要大都市依然可以自由选择配送的时间。本月初，亚马逊刚刚开放了班加罗尔的食品配送业务。

随着巨头 Reliance 推出 Jio Mart，以及 Meesho 和 Cure.Fit 这类创业公司的启动，印度在线杂货配送市场的竞争已经转为激烈。传统电商 Flipkart 也在班加罗尔启动本地配送，而 B2B 采购平台 Udaan 则推出了一款面向消费者的采购应用 Pickily。

送餐服务巨头 Zomato 也曾试水杂货配送，推出 Zomato Market。不过 Zomato Market 的市场表现并不是很好，母公司正在考虑关停。除了日杂配送，亚马逊也在西孟加拉邦开始进行酒类配送业务，直指 Zomato 和 Swiggy。