印度电子信息技术部祭出对 59 个中国制造移动应用 “ 立即生效” 的封杀令第二天，两大应用分发商谷歌、苹果已经开始执行来自新德里的命令，将这些应用赶出全球第二大互联网市场。

目前，印度区的 App Store 和 Google Play Store 已经找不到 UC 浏览器、Shareit、Club Factory 等名单内应用。谷歌表示，公司” 暂时停止了这些应用的展示”，同时对印度政府的命令进行评估。苹果则没有任何回应。

除了被下架的应用，包括字节跳动在内的一些开发商选择主动退出，印度用户已经无法访问受影响应用的内容。

印度电子信息技术部认为这 59 款应用 “ 编译、挖掘和剖析” 用户数据，对 “ 印度的国家安全和国防 “ 构成威胁。事实上人们普遍认为这是中印边境冲突之后印度方面的报复行动。

不过，印度政府已经邀请了名单内公司的高管进行自辩。TikTok 的首席执行官凯文梅尔周三表示，TikTok 符合印度的隐私和安全要求，他期待与各方会面。

今天，微博通过社区管理官方帐号 “微博管理员” 表示，应印度驻华大使馆的要求，将印度总理莫迪的拥有 24.4 万名粉丝的微博账户关闭。

近年来，印度已经成为硅谷和中国企业最大的开放战场。谷歌、Facebook、亚马逊等硅谷巨头与腾讯、字节跳动、阿里巴巴等多家中国企业在印度进行了多年的鏖战。TikTok 在印度拥有 2 亿用户，是其最大的海外市场。

App Annie 的数据显示，上个月，包括 Likee、小米社区和微信在内的 59 款被封杀的应用在印度的月活跃用户数合计超过 5 亿。