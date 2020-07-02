7 月 2 日，中国交通运输协会举办了一场 “云发布会”，宣布《网络预约出租汽车平台公司安全运营自律规范》团体标准和《私人小客车合乘信息服务平台公司安全运行技术规范》团体标准正式发布。

据了解，作为网约车、顺风车行业的首部安全团体标准，两项安全标准均涉及到了行程分享、110 报警、紧急联系人、行程录音、号码保护等基础性安全功能要求，全面做好司乘出行过程中的安全保障。同时，为确保安全事件的快速响应与合理处置，标准规定应在接到安全投诉后 24 小时内处理且 5 日内处理完毕；应设立线上调证机制，确保 7×24 小时对接警方调证工作组等安全要求。此外，面对网约车、顺风车两类不同的出行场景，两部标准也分别提出了相应的个性化安全要求。

就网约车安全标准而言，还强调了安全带提醒、司乘黑名单、醉酒场景报备与叫醒等多样化安全功能要求，规定了基于人脸识别的人车一致性审查、基于驾驶行为监测的风险评估管控、基于深度学习算法的智能安全派单等新型安全运营策略。

在顺风车安全标准中，则突出了顺风车不同于网约车的民事互助行为属性，提出基于顺路出行的产品特点应限制接单次数，基于合乘信息撮合的服务特点要求司乘双方均需实名认证、不展示自定义头像、司乘双方相互核验信息等。

两部标准的详细内容可于 7 月 3 日起在中国交通运输协会官网公开查询。