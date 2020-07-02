针对腾讯起诉老干妈公司广告纠纷案，广东深圳南山区人民法院研究室一名工作人员回应称，案件正在进一步审理。在此之前，深圳市南山区人民法院研究室工作人员回应称，情况还需进一步核实。该法院会依法审理，最终结果以合议庭的意见为准。

近日，广东省深圳市南山区人民法院发布民事裁定书，同意原告腾讯请求查封、冻结被告老干妈公司名下价值人民币 16240600 元的财产。

6 月 30 日，腾讯回应称，2019 年 3 月，腾讯与老干妈公司签订了一份《联合市场推广合作协议》，腾讯侧投放资源用于老干妈油辣椒系列推广，腾讯已依约履行相关义务、但老干妈未按照合同约定付款。腾讯多次催办无果，因此不得不依法进行起诉。目前案件在法院具体审理过程中。

随后老干妈公司发布声明称，经核实，我司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就 “老干妈” 品牌签署《联合市场推广合作协议》，且我司从未与腾讯公司进行过任何商业合作。针对上述重大事件，我司及时采取法律手段维护企业合法权益，已向公安机关报案。

7 月 1 日，贵阳警方发布通报称，经初步查明，3 人伪造老干妈公司印章与腾讯签订合同，已被刑拘。犯罪嫌疑人曹某（男，36 岁）、刘某利（女，40 岁）、郑某君（女，37 岁）伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯公司签订合作协议，其目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。