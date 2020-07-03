全渠道物流服务企业发网物流（上海发网供应链管理有限公司）今日宣布完成 5 亿元 D 轮融资，本轮融资由百度资本领投，中俄基金跟投。

发网物流创立于 2006 年，是国内早期专业从事电商仓配物流服务的企业。依托全国仓储网络，发网物流深度整合配送资源，结合自主研发的物流系统及智能硬件，为企业提供全渠道物流服务。

目前，发网物流已建成涵盖 220 个仓点的全国仓网，仓储总面积超 200 万平方米，由 CDC 产地仓、RDC 中央仓、FDC 前置仓组成的三级仓网体系，实现快速入仓，极速发货。

本轮融资后发网物流将进一步扩大仓网规模，加大在 CDC 仓的建设投入，扩大 FDC 仓的城市密度。围绕新零售场景的变化，提供基于 B2C+B2B 的全渠道一体化物流服务。预计未来 3 年发网仓网将扩大至 500 个仓。

基于大规模的仓网体系和规模化的客户服务及应用实践，发网物流将进一步加大在物流软件以及智能仓储技术和设备的研发投入，通过发网物流 SaaS 云平台，建立不同作业环节的算法模型来优化仓内人机作业配比，提供高性价比的智能仓储服务和解决方案。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。