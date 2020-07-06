出身于巴塞罗那大学的初创企业 Braingaze 今天宣布，他们已经与中国保险业巨头平安集团和眼动追踪创新者七鑫易维签署了合作伙伴关系，为中国患有多动症疾病（ADHD）的孩子提供便捷、准确的诊断解决方案。

Braingaze 多年来一直为西班牙和其他欧洲国家的 ADHD 诊所运行诊断系统，针对这种疾病提供一种准确性超过 90% 的 12 分钟测试，该测试在多项临床试验中均得到验证。

通过与平安集团进行合作，Braingaze 计划向进行多动症诊断的中国临床医生提供其所研发的诊断测试解决方案。一直为不同领域提供眼动追踪硬件支持的中国企业七鑫易维也将作为硬件提供商加入，支持 Braingaze 的系统。

在初步的技术兼容性验证之后，这三家公司现在正在配置一个综合解决方案包，以便让平安医生（其各个业务部门包括好医生、智慧城市健康和健康测试中心）能够为 ADHD 患者执行可靠、客观和便捷的诊疗。

Bgaze ADHD 测试实现了临床数字健康领域的突破。一般而言，要获得可靠的 ADHD 诊断，就需要通过半结构化问卷进行 4-6 小时的访谈。这种经典方法的最终准确度通常在 85％至 90％之间，这意味着八分之一或十分之一的诊断结论是错误的。但使用 Braingaze 测试系统中 12 分钟的测试，便可以达到 92％的准确，这甚至已经优于对于 ADHD 诊疗又着长期训练的精神科医生。而基于人类目前对认知障碍的认识，仍无法达到 100% 的准确率。

硬件支持者七鑫易维的产品已经在医院中使用了多年。正如 Braingaze 的首席执行官兼联合创始人 Laszlo Bax 做说，“在欧洲，我们投入了大量时间和资源来确保我们的医疗设备获得 CE 认证（欧洲合格认证）。与七鑫易维平板电脑一起使用，我们的软件能够更轻松的实现对中国患者进行服务。“Laszlo 是一位连续企业家，为 不同创新企业融资超过 1 亿欧元资金。他所创立的移动医疗创业公司 MCH +于 2012 年被收购。

Braingaze 科学总监 Hans Supèr 教授认为，“眼睛是大脑不可或缺的一部分。通过分析眼睛的运动，我们间接地测量神经活动。这使我们能够访问位于大脑深处的区域，这些区域是许多精神障碍的起源。通过互动式眼球追踪游戏，我们得以刺激这些区域，从而治疗心理健康问题。在诊断设置中，我们使用游戏来触发信号，并使用七鑫平板电脑这一高清眼动追踪设备去测量。”Hans 博士在神经生物学领域拥有超过 20 年的研发经验，涉及视觉系统生物学和视觉与注意力心理学。他在 Science、Nature Neuroscience 等最高排名的期刊上都有出版文章。

据悉，Braingaze 使用七鑫易维眼球追踪技术开发了 Bgaze ACE 平台，打造一种借助 VR\AR 设备的游戏，触发并开发使用者的认知控制的神经通路，对患者的眼睛数据进行收集数据分析，为临床医生提供详细的数据服务，增加对患者的认知状态客观评估。

当患者持续性玩 BGaze Therap 眼球追踪注意力游戏，平台将会同步数据到临床医生，帮助其对患者还进行可持续、可跟踪的调查，随时对患者的状态进行治疗方案调整，让治疗的过程变的更准确更轻松，有趣好玩的游戏也同时为患者带来更小的精神压力，无形中辅助认知障碍的患者进行注意力训练。根据实验表明 ADHD 患者玩 BGaze Therap 眼球追踪注意力游戏三周后，鼠标控制注意力明显提升了 56%。

七鑫易维的创始人兼首席执行官黄通兵说，“基于下一代高新移动设备，我们希望为多动症儿童带来更便捷有效的干预诊疗解决方案。Briangaze 与七鑫易维之间的合作无疑是有意义和建设性的。”

Braingaze 成立于 2013 年，是一家新兴欧洲初创企业，它利用创新技术变革认知健康领域的数字早期检测和治疗方案。该公司提供经过专利和科学验证的基于生物标志物的专利决策支持系统，可以对 ADHD 多动症和阿尔茨海默氏病进行早期和客观诊断，并提供数字化治疗，以改善患者的认知健康。Braingaze 在欧洲运营 25 个 BGaze 临床决策支持系统，以帮助在症状发生前诊断认知障碍。最近，Braingaze 开始在其现有客户中推出其新的 Bgaze 临床治疗平台。

除了平安集团和七鑫易维，Braingaze 还正与其他大型国际医疗公司合作。 该公司刚刚获得来自 SOSV 及其加速器中国加速的投资，澳洲风投 Artesian Venture Partners 也参与了投资。