根据移动应用数据公司 Sensor Tower 今日发布的商店情报数据，过去 7 个月，腾讯游戏旗下的《PUBG Mobile》和《和平精英》在全球 App Store 和 Google Play 的总收入翻倍，达到 30 亿美元。

2020 年至今，这两款游戏在全球合计吸金 13 亿美元。在 3 月疫情爆发，全球开始居家隔离时，这两款游戏的月收入达到峰值 2.7 亿美元。

与全球其它射击手游大作对比，Garena《Garena Free Fire》2020 年前 6 个月收入为 3 亿美元，《PUBG Mobile》和《和平精英》的总收入是其 4 倍。网易《荒野行动》上半年收入超过 2.6 亿美元，腾讯天美工作室和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》收入超过 2.2 亿美元。

《和平精英》在中国区 App Store 的总收入达到 16 亿美元，占两款游戏总收入的 52%。全球范围内，美国是第二大市场，贡献了 14% 的收入，日本排名第三，贡献了 5.6%。

平台方面，来自 App Store 的收入占比高达 79%，Google Play 仅占 21%。

截至目前，《PUBG Mobile》和《和平精英》全球总下载量达到 7.34 亿。印度市场贡献了 1.75 亿，占 24%；来自中国区 App Store 的下载量占比为 16.7%，美国市场占 6.4%。

Google Play 贡献了 65% 的下载量，App Store 占 35%。