7 月，2020 进入下半年。从年初的新冠疫情局部暴发到现在全球大流行仍未被有效遏制，2020 可谓是充满不确定性风险的 “黑天鹅” 之年。一方面，初创企业面对风险步履维艰；另一方面，后疫情时代的新挑战、新机遇、新常态也引人遐想。经此疫情，我们也需重新审视未来持续性发展的道路。全球疫情背景下的 Life’s A Pitch! x AHB 线上路演正是对未来跨地区、轻量化线上路演投融资的尝试。

6 月 30 日，Life’s A Pitch! x AHB 第一场线上路演顺利举办，我们邀请到来自东南亚知名投资机构 500 TukTuks、戈壁创投、Sunbo Partners、Kairous Capital、Expara、Infinity Ventures 投资人参与，从整体表现、商业价值、投资潜力等角度为本次路演项目提供专业的指导。

Life’s A Pitch! x AHB 第一场线上路演企业

EcoWorth Tech Pte. Ltd. – 新加坡

EcoWorth Tech 是一家废弃物处理创业公司，专门将废弃物转化为可重复使用的产品，希望用最低的成本决污水过滤的问题。EcoWorth Tech 将一种名为碳纤维气凝胶（CFA，carbon fibre aerogel）的创新可持续技术商业化，该技术在 NTU 开发，并用于处理废弃物，特别是去除和回收有机物质。它主要面向工业废水的液体污染物吸附。

Ardor Allied Pte Ltd – 新加坡

互联网众包招聘平台，连接雇主与自由职业招聘者。通过人工智能精准匹配简历，降低招聘成本，提高招聘效率，有效地为企业找到合适的人才。

MAD Gaze Limited – 香港

MAD Gaze 是一家全球顶级的增强现实（AR）智能眼镜公司，2019 年已占据全球 7% 的市场份额。MAD Gaze 致力于提供高创新性、经济实惠的 AR/MR 智能眼镜和解决方案，加速 AR 的应用，将 AR 带给每个人，使 AR 智能眼镜成为平板电脑和笔记本电脑的新替代品。MAD Gaze 还建立了强大的软件和开发者生态系统，销往 45 个国家，成为亚太地区的畅销产品。

Rovilus, Inc. – 台湾

Rovilus 通过可持续电池助力循环经济。Rovilus 设计了一种多用途的可持续电池解决方案，将硬件与软件 (AI) 整合在一起，跟踪每块电池，并通过确定电池应用、回收到后续应用的最佳时间，实现电池的循环经济。其解决方案加快了特种车辆领域（总市场价值约 1300 亿美元）对电力的应用。

Prognoix Pte Ltd – 新加坡

Prognoix 通过硬件和人工智能分析技术帮助男性解决阳痿问题。据统计，超过 17% 的成年男性患有阳痿。但目前为止，患者甚至临床医生都没有便捷客观的工具来进行可靠的阳痿诊断。Prognoix 使临床医生（主要是泌尿科医生）能够在门诊环境中客观地分析和治疗阳痿，提高医疗服务质量，帮助患者及时获得治疗。

Mi Terro – 美国

Mi Terro 是世界上唯一一家利用生物技术将食物垃圾重新加工成可用于时尚、医疗和包装行业的可持续纤维的公司。通过其特有的专利技术，Mi Terro 创造了世界上第一个以过期牛奶为原料的可持续服装系列。

Life’s A Pitch! x AHB 还将持续举办，欢迎国内有出海东南亚意向的优秀创业项目踊跃报名参与，对接相应领域投资机构，聆听专业的创业指导建议，把握后疫情时代的挑战和机遇。线上路演参与企业将自动进入 Asia Hot-tech Battle 候选，有机会进入复赛（8-9 月）及之后的总决赛（11 月）。

Life’s A Pitch! x AHB 第二场

7 月 16 日 (周四)

北京时间 14:00-15:30

扫码报名

（线上路演将以英文进行）

后续路演安排

7 月 30 日 (周四)

北京时间 14:00-15:30

8 月 13 日 (周四)

北京时间 14:00-15:30

合作伙伴

更多信息请登陆 AHB 官网网站获取 https://ahb.technode.com/2020/