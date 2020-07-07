2020 年 7 月 7 日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区 2020 年重点产业项目集中开工仪式在上海临港地区举办。作为重点项目之一，人工智能平台公司商汤科技 SenseTime 在仪式分会场宣布商汤科技上海新一代人工智能计算与赋能平台项目正式启动，并举办了奠基仪式。新一代人工智能计算与赋能平台是商汤基于上海建设 “具有全球影响力的科创中心” 的定位，设计、建设支撑长三角区域，辐射全国的人工智能计算与赋能平台。项目计划于 2021 年底落成后，将大幅提升对基础算力的使用效率和自主原创算法的迭代效率，加快各类人工智能技术的演进和应用，并使算法、算力和数据三个基本要素成为一个有机整体。项目将助力上海在新一轮的世界城市竞争中成为人工智能领域的高地，并为构建我国人工智能完整生态提供坚实基础。

据了解，作为新时代人工智能产业的基础设施，核心是构建专业设施，填补算力不足。同时应在广泛融合的发展趋势下，构建软硬件协同、新老系统协同、各个行业协同的产业新生态。2014 年至今，商汤已在上海、北京、深圳、香港、东京、新加坡等地部署人工智能计算平台。

商汤科技上海新一代人工智能计算与赋能平台正是基于商汤多年的科研和落地经验积累，推出的集大规模 AI 算力、工业级 AI 算法、开放式 AI 服务于一体的城市级 AI 计算平台。通过纵向垂直打通，平台将构建包括硬件设施、平台基座、训练系统、算法工具等核心 AI 中间层软件，形成面向多种行业的基础解决方案。

平台将打造以商汤自主研发的原创 AI 训练框架 SenseParrots 为核心，包括集成训练开发环境、数据与计算工具链等服务的完整 AI 系统框架，从而有效支持工业级规模的算法训练，大幅度提高 AI 技术的研发和部署效率，解决大量个性化需求，为各行业提供灵活、全栈的 AI 能力支持。

作为推动 AI 发展的重要基础设施，该平台不仅可为 AI 算法研发提供大规模数据处理能力，同时也为城市级的 AI 产业应用，提供充足的计算资源。建成后该平台的算力可以支持同时接入 850 万路视频，同时满足四个超 2000 万级人口的超大规模城市使用；1 天内可处理时长相当于 23,600 年的视频，等同于从旧石器时代晚期不间断录制到今天的长度。

据介绍，商汤科技上海新一代人工智能计算与赋能平台项目将以赋能临港本地产业为起点，不断助力上海成为人工智能算力高地，推进上海人工智能大生态系统的建设。同时还将深入长三角地区等业务场景，为挖掘不同行业智能化升级需求，打造领先人工智能创新应用提供支持。在国家 “新基建” 浪潮下，该平台将成为带动经济社会高质量发展的 “底座” 和 “基石”，助力加快经济结构优化升级。