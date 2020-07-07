2020 年 7 月 10 日，由 UNIDO ITPO Shanghai（联合国工业发展组织上海投资促进中心）与动点科技联手举办的 “可持续创新与全球合作” 项目路演活动将在 2020 世界人工智能大会国际日活动上盛大开启，届时将为来自全球的创新项目搭建展示和交流的舞台，向广大投资机构创造与优秀创新创业项目直接互动的机会，通过信息展示、国际路演、意向对接等多层次形式，促进 AI 领域创新项目更快速、有效实现投融资合作。

本次活动将汇聚了来自中国、美国、英国、加拿大、新西兰、土耳其、新加坡、意大利等多个国家或地区的 20 个优质创新项目，涉及城市管理与商业、工业、金融、农业等行业，以及人工智能、工业自动化、机器人、数据安全等前沿领域。作为中国极具国际影响力的科技创新平台，动点科技本次将继续秉持链接中国和全球科技生态的理念，以更加国际化的视角协助本次活动顺利召开，向全世界展现海内外的创新力量。

此外，本次全球路演也邀请了多家海内外投资机构及相关知名企业的专业人士出席。包括联合国工业发展组织上海投资促进中心主任赵晓蕾、动点科技创始人兼 CEO 卢刚博士、默克中国副总裁孙正洁、领中股权投资基金合伙人张钟予、智迪资本合伙人蔡炯、耀途资本副总裁周俊、珠海复旦创新研究院，广东复创投资有限公司副总经理周成、KIP 合伙人王平、一度天使 CEO&创始合伙人曹清等多位知名人士均有参与。

除了面向全世界观众的展示机会以及获得海内外专业投资青睐的机遇，路演中的合适优秀项目也将由 UNIDO ITPO Shanghai 推荐至 UNIDO ITPO Network 发起的 “创新思维与技术应对新冠疫情” 项目竞赛，获胜项目将从 UNIDO 宣传网络中获益，并在意大利 2020 年欧洲科学开放论坛，以及 2021 年迪拜世博会上展示。

全球路演活动由开闭幕式和六场路演环节组成。为充分利用和呼应黄金 12 小时的传播效果并对应项目源国家的时区，全球路演将在当天跨时 12 小时进行，其中包括视频宣传、优秀项目路演、专家评审、投资对接等在内的 6 小时在线内容。

议程安排-7 月 10 日

09：30-10：30 全球路演开幕式暨全球路演第一场

开幕式包括 UNIDO ITPO Shanghai 赵晓蕾女士致辞和专访、百个项目预演花絮集锦等内容。

第一场全球路演的项目有 Sparkling logic 和 Ecoworth 参加，Sparkling logic 使用 AI 提高企业管理效率；Ecoworth 公司则通过将独特的创新技术 “碳纤维气凝胶” 应用于废水回收行业，该技术有望给食品废弃物行业，石油和天然气净化和工业废水处理行业带来改变。

11：30-12：30 全球路演第二场

第二场全球路演的项目包括创略科技，感图科技，邦鼓思和先声科技，这四家公司通过使用 AI 技术在智能驾驶、质量检测、无人驾驶、公司管理决策赋能方面替代人工实现生活品质提升。

13：30-14：30 全球路演第三场

第三场全球路演的项目有 PETOI，青寕科技，Organlike 和 IHS。Petoi 使用 AI 技术同时对标电子宠物，玩具，Stem 教学工具四个市场；青寕科技使用物联网打造新一代放牧机器人；Organlike 使用 3D 打印技术，快速定制人体器官模型增加手术成功率；IHS 应用 VR，AI 和云电脑机器人技术实现仿真胃镜。

15：30-16：30 全球路演第四场

第四场全球路演的项目与 AI 技术密切相关。参与公司包括：ilabService、Primesearch、Motus、Livecom。ilabService 使用 AI 技术为实验室管理赋能，提供智能实验室监控解决方案，致力于提升实验室管理效率；Primesearch 通过 AI 技术实现智能搜索，为企业打造专业化、个性化搜索，提升搜索准确性和针对性；Motus 专注于机器人移动路线的智能优化，提升企业制造效率； Livecom 通过语音识别，NLP，及视觉识别三位一体的 AI 助理帮助直播主播快速回复客户问题，并给直播主全方位提供客户数据及分析。

17：30-18：30 全球路演第五场

第五场全球路演的项目为犀语科技、𧙗云、孪数科技和 Socialbeat 四家公司。其中，犀语科技通过人工智能为金融赋能，提升金融数据分析效率，帮助客户有效规避金融风险；𧙗云科技通过将智能制造技术应用到医疗药品配发行业，研发了智能药品配发机器人，在疫情期间可以用来无接触配药，应用前景广泛；孪数科技使用旗下基于空间计算技术的三维数字孪生交互平台，通过空间计算技术为物理世界和数字孪生世界架设交互接口；Socialbeat 是一家专注媒体行业的科技公司，通过旗下技术解决方案将人工智能技术运用于数字内容管理方面，从而为客户优化业务中的内容管理流程。

20：00-21：00 全球路演第六场暨闭幕式

第六场全球路演的项目是鸢安科技和 Boolebox。鸢安科技是一家基于深度学习的视频智能实时分析技术专注于工业领域的高科技企业。Boolebox 为来自欧洲的专注于电子网络安全领域的数据安全公司。

闭幕式将包含云签约仪式，UNIDO ITPO Network Global Call 推荐提名，专家点评以及首批入选 WIITS 平台的企业的云颁奖仪式等。

观看指南

本次 2020 世界人工智能大会线上部分将以论坛直播为核心，将于 7 月 9 日正式开放，观众可于 7 月 8 日提前体验注册。UNIDO ITPO NETWORK 全球路演也将于 10 日在大会的国际日活动上正式开启，扫描下方二维码，届时即可进入相应环节，领略本次全球路演所呈现的精彩内容。