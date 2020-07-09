摄影 “穷” 三代，耳机 “坑” 更深。

摄影行当的老法师通过不断 “氪金” 来提升技能属性的事儿，已经算得上圈内外周知了。但由于音乐特殊的艺术特征以及耳机品类的私密性，“耳机圈” 却被广大发烧友们自我调侃为一门 “玄学”，可是踌躇在这个 “深坑” 边上的人始终不在少数。

随着信息渠道的不断拓展、消费升级观念的日益加深，人们对耳机产品的使用诉求也愈发的多样。除了从传统大厂所盘踞的市场中分得一杯羹外，新兴小众品类耳机的崛起更是在满足人们个性化使用需求的同时，不知不觉的建立起了一个全新的耳机消费场景。

丹麦的 B&O、日本的 STAX、新加坡的 DITA ，现如今提及小众耳机品牌你一时间又能道出几个？

今天动点科技就向大家介绍：Master & Dynamic——这个诞生于 2014 年、总部位于纽约市的高端耳机品牌。看看他们在 2019 年红点奖最佳产品设计的新品 MW65 有源降噪无线音乐耳机。

国内小众，海外飘红

抛开大众对于 Beats 音质的质疑，Beats 算得上广大中国消费者最为熟悉的一个耳机品牌了。但同样是主打高端和设计的 Master & Dynamic 对于国内的消费者来说还是稍显陌生，这个诞生于 2014 年的小众耳机品牌在 2016 年就被引入了中国市场。

实际上 Master & Dynamic 凭借高端的外观设计和细节的品质把控，最初的几代产品都是在苹果的直营店中进行销售的，能够获得苹果的品牌反哺，足以窥见其产品质量的实力。就像其创始人最初创立品牌的初衷定位就瞄准了那些中高端的时尚精英。毕竟像 Beats 这样主打年轻消费者领域的产品，一旦跨出年龄段区间就很难构成足够的吸引力。

再说回本次评测的主角：MW65 有源降噪无线音乐耳机。

外盒包装设计：箱体正面印刷了产品实拍图，背面图例则显示了相关零配件构成，右侧区域细节罗列了 MW65 的 13 个功能信息特征。包装外盒采用了抽拉的设计，盒子内置了双侧分区，顶层放置机身主体，底层除了放置包装说明卡片，还收纳了帆布耳机包一个，3.5mm 至 3.5mm 音频线一根，USB-C 至 USB-C 充电线缆一根，飞行适配器一个，USB-A 适配器一个。

耳机本体细节：MW65 提供了炮铜色、黑色、银棕色、银色（杜兰特限定配色）共四款颜色选择。采用轻质阳极氧化铝制成的金属外壳使得整机仅重约 250 克，比前代有线款产品轻了约 100 克左右，金属表面也更耐磨刮擦。外部皮质采用重粒皮革，可更换的小羊皮记忆海绵则使用在了耳罩区域、头带内侧区域，以提高佩戴的舒适性。

耳机功能按键排布：左耳后侧区域的上下拨动式按键，控制电源开关及蓝牙连接模式。右耳后侧区域的三个功能键分别是音量加减及播放状态控制，三个音量功能键可以分别在长按状态下实现谷歌语音助理 “信息接受”、“助理调出”、“暂停助理” 三项功能。而本次 MW65 主打的 “主动降噪功能” 的按键被安排在了左耳中心区的下侧，通过 “ANC” 按键可以分别在 “高功率”、“低功率” 以及 “关闭主动降噪” 间自如切换。

Master & Dynamic MW65 在外观设计的呈现以及佩戴的舒适感方面都是做的不错的，尤其是金属和皮革的混合使得复古感十分强烈，以此也能窥见 Master & Dynamic 凭借其时尚基因在海外疯狂的圈粉的实力。同时仅 250 克的重量也是一个加分项，收纳袋端口磁力吸附的设计细节也是诚意满满。

至于在音质方面 Master & Dynamic MW65 能否做到内外兼修呢？

视觉验货、听觉买单

棕色皮革和黑色皮革作为 Master & Dynamic 标志性配色，也赋予了 MW65 在品牌调性上独特的轮廓美感，外观的颜值已是有目共睹了，但是一款耳机最重要的还是内在的音质性能。

主动降噪功能已经不是一个全新的卖点了，但是本次 MW65 头戴式耳机却提供了 “高功率” 和 “低功率” 两种不同的降噪模式选择，可以精准地适应用户所处的实际环境状态，滤除不必要的外部噪音，提供清晰、平衡的听觉享受。其中 “高功率” 档位可以使用于机场、城市街道等嘈杂的公共场合下，而 “低功率” 档位则更适用于低噪声和多风的使用场景。

同时记忆泡沫的耳罩除了能缓冲头部的侧面、提升佩戴的舒适感，也加强了 MW65 对被动声音的隔音效果，所以有源噪声消除的需求低于入耳式耳机。而关闭主动降噪的功能也给了用户在实际使用场景中的选择权。

就如同本次评测开题所述，由于音乐的特殊的艺术特征以及耳机品类的私密性，往往对耳机音质的测评也被发烧友们成为一门 “玄学”，但为了对 MW65 在音质方面的性能给出一个参考，动点科技还是借鉴了发烧友们给出的一个耳机音质性能测试的音乐歌单。分别从 “低频下潜程度”、“中高频表现”、“声场表现” 以及 “人声细节” 来予以测试。

【曲目 1】蔡琴《渡口》

曲目前奏的三次鼓声能够体现耳机的低频下潜程度，声音下潜越深说明耳机对于音乐表现力越好，当然也可以测试出低频段是否浑浊。

【实际测试】没有浑浊，低频深度表现较好。

【曲目 2】陈百强《偏偏喜欢你》

弦乐与钢琴间的搭配，可以测试耳机在高频上的表现。检测高频区间是否存有刺耳状况的发生，中高频的表现是不是互相影响。

【实际测试】无刺耳声，中高频表现良好。

【曲目 3】老鹰乐队《加州旅馆》

《加州旅馆》作为经典的试音曲目，模拟酒吧里现场演出能够测试耳机的声场表现，在开场 20 秒响起的掌声，以及 1 分 20 秒处此起彼伏的乐声、掌声、欢呼声在音频效果中的叠加。

【实际测试】声场效果一般，层次感区分较为清晰。

【曲目 4】Meav《One I Love》

从开始到 1 分 15 秒女声的清唱，没有配乐的干扰。能通过演唱者演唱时的换气、口水音等细节呈现来测试出耳机在细节处的表现。如果耳机一般，音质在细节处缺失较为明显。

【实际测试】人声还原好，细节表现优。

除了有颜，还得有钱

苹果的 Siri、小米的小爱同学、微软的小娜，越来越多的语音助理出现在人们的日常生活中。而凭借软硬件优势创造生态闭环的硬件厂商更是不在少数，本次 Master & Dynamic MW65 耳机还针对谷歌智能助理进行了优化，使其能够协助用户在旅行或通勤工作时的需求，轻松使用从谷歌音乐到谷歌地图等一系列的配套软件。

虽然在今年三月谷歌破天荒地为 iOS 版的谷歌助理 APP 加入了简体中文的支持，但是受制于不可抗力的技术因素，大陆地区的 AppStore 上仍旧没有谷歌助理的身影。所以对于持有 MW65 耳机大陆地区的用户来说，想要通过耳机来轻松体验谷歌语音助理的魅力仍有待时日。

Master & Dynamic MW65 耳机配备蓝牙 4.2，确保设备可在 20 米内随时连接到设备。MW65 耳机在充满电的情况下可以持续使用 24 小时，15 分钟可快速充电至 50% 电量，真正迎合了当今忙碌的生活方式。

据官方提供的资料显示，Master & Dynamic 利用先进的前馈和反馈技术混合自动降噪技术，两种波束成形降噪麦克风阵列可以对外界环境噪声和用户听到的环境噪声进行分析、过滤，提供最纯净的无失真音质。将这些关键的自动降噪组件与定制的 40m 毫米铍驱动器相结合，保留了 Master & Dynamic 标志性的、丰富、温暖的声音，捕捉到每一个精心录制的音乐细节。

但是实际体验语音通话功能时，消噪的处理不错，但是语音通话过程中还是存在一定的延迟。在将 MW65 耳机与 MAC OS 系统连接后，在音乐播放的过程中会被手机端的信息提示而打断后停止播放，对于手机信息提示较多的用户来说会影响播放过程中的体验感。

复古的外观设计、细节的做工品控，Master & Dynamic MW65 耳机对于追求个性的 “颜控” 来说是不二之选，但官方给出 499 美元（约合人民币 3376 元）的价格定位确实比同类型的降噪耳机高出了不少。但是在 “颜值就是第一生产力的时代”，相信对于有着品质及个性追求的中高端消费者来说，MW65 耳机还是有着十足的吸引力。

总结来说，Master & Dynamic 在国内消费者眼中仍属于小众品牌的范畴，但是反观同类型的小众耳机在推广上所做出的尝试，Master & Dynamic 在中国市场的本土化工作还是道阻且长。此前就有国外分析人士认为，B&O 耳机未来最强的对手，就是 Master & Dynamic。无法预测出 Master & Dynamic 和 B&O 未来中国市场竞争几何，但广大吃瓜消费者还是可以关注他俩谁能率先推出一个响亮的中文品牌名吧。