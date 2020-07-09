在线美术教育品牌美术宝教育集团宣布完成 4000 万美元 C+ 轮融资，C 轮累计融资 8000 万美元。本轮由腾讯领投，顺为资本、蓝驰创投、华联长山兴、创致资本、博佳资本跟投。截至目前，美术宝教育已完成 6 轮融资，累计获投金额 8 亿元人民币。

美术宝教育创始人兼 CEO 甘凌表示，本轮资金将主要用于产品升级、课程研发以及内部团队建设。

美术宝教育成立于 2014 年，专注于美术和在线美术教育领域，致力于用科技推动艺术进步，把数字化技术融入教与学的场景中。目前，美术宝教育旗下拥有美术宝 1 对 1、美术宝小班课、小熊美术、美术宝艺考、美术宝智慧校园（微校）五大品牌，服务于近千万用户，覆盖全球 94 个国家和地区。

2014 年，美术宝教育上线垂直美术类社区平台—美术宝艺考，定位在线美术学习社区，目前已有 800 万注册用户；2017 年，拓展针对 B 端的 “智慧校园” SaaS 服务，为美术高考培训机构提供信息化管理的整套服务，帮助机构解决教学、教研和招生等问题；2018 年，正式推出面向少儿的在线美术教育服务，上线 C 端产品美术宝 1 对 1，为 4-12 岁孩子直接提供专业性、个性化定制的线上美术教育课程；2019 年，为满足多样化的用户需求，推出美术宝小班课；2020 年，上线全新形式的系统性 AI 美术交互课程—小熊美术。

目前美术宝教育拥有 20 多万的活跃付费用户，超过 2 万名专业美术老师，月总营收近 2 亿元，同比 2019 年营收增长超过 3 倍。

此外，美术宝教育正在探索 “AR+美育”、“VR+美育”。通过 AR、VR 等创新技术的应用，探索多元内容美术教学形态。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。