OPPO 手环是 OPPO 发布的时尚健康智能手环产品，是继 OPPO Watch 系列之后的又一款穿戴产品。那么这款产品有啥新奇，我们一起来看下。

首先是设计感十足。和市面上其它运动手环相比，其做工更加细腻，符合 OPPO 一贯的工业设计风格。第一眼看过去，可以看到 1.1 英寸超大彩屏，系统设计了百款时尚表盘，为年轻用户的日常穿搭增添更多可能性，符合现在潮流的趋势。

仔细端详这个屏幕，你会发现它是有弧度的，设计感凸显。其拥有 100%P3 广色域，色彩饱满，单屏最多可显示 50 个字符，清晰呈现各种关键信息。而上面的耐刮强化玻璃，能有效抵抗日常磨损，可满足多种使用场景下的重度使用需求。

表带设计上，出厂的时候，就配置了两种。标准版配备静夜黑、薄雾紫两款配色的运动风格表带；时尚版创新地将金属环扣融于外观设计，腕带弧度可 360 度灵活调节，手环更紧密贴合手腕，配备星空黑和流沙金两款配色表带；其中 OPPO 手环时尚版流沙金款采用玫瑰金镀膜。

在手环的底部，是内置光学血氧传感器，可实现睡眠 8 小时，连续监测 480 分钟，多达 28800 次，在睡眠状态下精准地测量身体血氧饱和度和呼吸状态，有效反馈睡眠呼吸问题。另外，可结合监测数据科学地分析用户睡眠习惯，精准记录睡眠时长、睡眠深睡等信息。

做为运动手环，自然在运动监测上不能少。OPPO 手环内置包括减脂跑、室内跑步、室外跑步、步行、骑行、室内骑行、游泳、椭圆机、划船机、羽毛球、自由训练、训练助手在内的 12 种常见的专业运动模式，可精准地记录心率、运动时长和卡里路消耗等各项运动数据。另外，其持 50 米防水，手环开启游泳模式后，可在游泳时同步记录消耗的卡路里和游泳往返趟数。

在易用性上，OPPO 手环需通过 “健康 APP” 与手机互联。连接后，手环端可接收微信消息推送、来电通信，可实现手机音乐播放控制等，还可通过手环寻找手机。能实现支付宝移动支付和 NFC 公交搭乘支付。续航上，100mAh 电池，能实现 1.5 小时快充，一次充电可以顶 2 周。

OPPO 手环 EVA 限定版以新世纪福音战士中 EVA 二号机驾驶员明日香作为基础意象，以红色底色的明日香色作为主色调，展现出了明日香身上满满的活力。内置多种 EVA 表盘，可做到一周不重样。金色的表冠护圈以及表带扣的加入，与红黑两种色调相得益彰，为玩家而打造。

如果你正在选购运动手环，不烦看下 OPPO 手环，会是个不错选择。