2020 世界人工智能大会云端峰会今日开幕，百度 CEO 李彦宏发表了主题演讲。

他提到，今年以来，新冠病毒肆虐全球，经济停滞，失业率大幅增加。人们不得不反思科技创新是否能够在关键的时刻让人类更好的掌握自己的命运。

李彦宏说：“现实情况是，我们没有能够在武汉封城的时候，派遣大批的无人驾驶车辆为百姓提供日常服务，我们没有能够通过生物计算快速找到新冠疫苗，我们也没有储备了足够多的技术来应对未来相当长一段时间的逆全球化风险。所以我看到很多人对技术，尤其是 AI 技术产生了悲观情绪。”

他认为，未来在公共卫生的监测、新药研发和疾病诊断等方面，人工智能还是大有可为的，它可以提高检测的灵敏性与准确性，缩短新药研发的周期、降低新药的研发成本，提高医疗诊断的准确性和效率，这些将使人类在面对健康问题时更加主动。

“我也相信，国家倡导的新基建，是以人工智能为核心的基础设施建设，将在交通、能源等领域大大提升效率，推动经济增长。以车路协同为基础的智能交通基础设施建设，将能够提升 15%-30% 的通行效率，从而为 GDP 贡献 2.4%-4.8% 的绝对增长。” 李彦宏表示。

李彦宏还表示，未来最主要的操作系统软件将不再是基于 PC 的或者基于手机的，而是基于人工智能深度学习框架的。深度学习框架会对上承接各类智能应用，对下主宰各类 AI 芯片的结构。

李彦宏演讲全文：

李彦宏：尊敬的李强书记、龚正市长，各位嘉宾，大家好！

我想首先祝贺世界人工智能大会的顺利召开，在当今全球各地新冠病毒还在此起彼伏的特殊时期，世界人工智能大会能够用这样的方式召开，我觉得既彰显了上海组织能力和管理水平的高超，也同时说明上海对于人工智能是 “真爱”。

我们知道，上海把发展人工智能作为优先的选择，正在加快建设具有全球影响力的人工智能发展高地，这样的雄心和格局非常值得称道。我作为一个科技从业者，应邀出席这次大会，既感到荣幸，又有非常强的紧迫感。尽管在过去几十年科技行业充满了跌宕起伏，有繁荣也有萧条，有高潮也有低谷，但是总体上我们见证了科技公司对于人类社会的发展起到的推动作用。

今年以来，新冠病毒肆虐全球，经济停滞，失业率大幅增加。而作为企业家，我们也不得不反思科技创新是否能够在关键的时刻让人类更好的掌握自己的命运。今年的世界人工智能大会的主题 “智联世界，共同家园”，我想就是要回答这个问题。

现实情况是，我们没有能够在武汉封城的时候，派遣大批的无人驾驶车辆为百姓提供日常服务，我们没有能够通过生物计算快速找到新冠疫苗，我们也没有储备了足够多的技术来应对未来相当长一段时间的逆全球化风险。所以我看到很多人对技术，尤其是 AI 技术产生了悲观情绪。

但是，作为一个局中人，我知道，我们在进步。百度发明的 LinearFold 算法可将此次新冠病毒的全基因组二级结构预测从 55 分钟缩短至 27 秒，提速 120 倍，这意味着我们能更快地预测病毒变化趋势，以制定有效的防控措施，还可以提高疫苗研发的效率；百度的人工智能多人体温快速检测解决方案有效降低了火车站、地铁等公共场所工作人员被传染的风险；由阿波罗无人驾驶系统支撑的无接触送餐车和无人消杀作业车，大幅减少和避免了交叉感染。

我相信，未来在公共卫生的监测、新药研发和疾病诊断等方面，人工智能还是大有可为的，它可以提高检测的灵敏性与准确性，缩短新药研发的周期、降低新药的研发成本，提高医疗诊断的准确性和效率，这些将使人类在面对健康问题时更加主动。

我也相信，国家倡导的新基建，是以人工智能为核心的基础设施建设，将在交通、能源等领域大大提升效率，推动经济增长。以车路协同为基础的智能交通基础设施建设，将能够提升 15%-30% 的通行效率，从而为 GDP 贡献 2.4%-4.8% 的绝对增长。

我更相信，随着人工智能技术平台的开源和开放，越来越多的应用可以很方便地开发出来，惠及经济社会的方方面面；未来最主要的操作系统软件将不再是基于 PC 的或者基于手机的，而是基于人工智能深度学习框架的。深度学习框架会对上承接各类智能应用，对下主宰各类 AI 芯片的结构。

在我看来，AI 的发展会经历三个大的历史阶段：

第一个阶段是技术的智能化，人工智能 60 多年前被提出，近 10 年经历了算法的快速迭代和创新，通过云计算、大数据的赋能，已经逐步发展成为一个新型的技术平台，但是人工智能科学家们的努力主要集中在概念导入、技术探索与诸如人机对弈这样的局部应用探索上，并没有演变为一种产业甚至经济现象；

第二个阶段是经济的智能化，随着移动互联网的发展，人类产生的有效数据成指数级上升，云计算的发展则提供了海量计算所需的算力，加上经济和社会普遍的数字化和互联网化所创造的基础环境，人工智能终于得以开始在广泛的经济领域施展魔力。

这个阶段又可以细分为两个子阶段，在前半段，人工智能的发展主要围绕通用能力的开发和作为一种资源的 AI 能力的平台化，以及在智能搜索和信息流推荐这两个标志性行业的应用；在后半段，人工智能开始全面的产业化，也就是行业应用与商业化的全面普及；

第三个阶段是社会的智能化，也就是人工智能将从经济领域渗透到广泛的社会领域，全社会和全球范围内的智能协作与制度创新将是这个阶段的主要特征，最终这种协作和变革又会对经济产生更深远的影响，人类将真正进入智能社会。

目前，我们正处于从经济智能化的前半段向后半段过渡的时期。经过前半段的发展，在全球范围内已经出现了少数几家通用 AI 平台和一些专注于某个垂直行业的细分 AI 平台，在信息搜索、信息流推荐、无人驾驶这几个垂直行业，人工智能也证明了或初步证明了其对所在行业的颠覆和重构潜能。

幸运的是，百度从一开始就处于搜索引擎这一迄今为止人工智能规模最大的应用场景；十年前我们又开始将通用 AI 能力的开发和平台化，作为我们的一个重要战略；几年前，我们在无人驾驶和智能交通这一垂直行业发力。现在百度大脑已经代表中国领先的通用 AI 能力，每天的调用量突破了 1 万亿次。

我们同时还通过飞桨这一深度学习开放平台和智能云服务平台，赋能人工智能开发者和产业智能化的企业。飞桨上的开发者数量已经达到 194 万，服务的企业达到了 8.4 万家，基于飞桨产生了 23.3 万模型，覆盖各行各业。百度智能云则凭借 AI 能力引擎和 AI 开发平台这两大核心优势，成为产业智能化的主要推动者之一和云服务领域头部玩家。我们的 ACE 智能交通引擎作为一个垂直平台，也已经成为交通领域人工智能化的先行者。

上个世纪 90 年代，美国通过 “信息高速公路” 计划，大大扩充了互联网的基础设施，从而将人类带入了互联网时代；今天，中国正在积极推进的 “新基建” 计划，可以看成是人类在进入智能经济和智能社会前最大的基础设施扩张工程，它有很大的希望会在中国率先掀起全面人工智能化的潮流，而百度希望为这股潮流贡献自己的一份力量。

百度将自己定位于专注对外赋能的 AI 平台型公司，我们希望每一家企业不管你多小，都可以像用水和电一样使用我们的平台能力和服务，从而快速实现 AI 化转型，最终这又会使每一个普通消费者受益。

百度也是中国唯一在智能交互、智能基础设施和产业智能化领域都形成了优势的 AI 平台型公司，这种定位也可以使我们避免与生态伙伴竞争，并始终将开放作为一项基本原则，从而专心致志扮演好 AI 赋能者的角色。

人工智能最终能否从产业化准备阶段过渡到全面应用和普及阶段，以及这一过程需要多长时间，我们相信这种角色能起到至关重要的作用，作为一家把技术作为信仰的公司，我们乐此不疲。不久前，围绕这一定位，我们还确立了两个小目标，一是到 2030 年使百度智能云的服务器数量达到 500 万台以上，一是在未来 5 年为社会培养 500 万名 AI 人才。

但目前人工智能所处的阶段，也是一个容易产生迷茫甚至悲观的阶段，这是大多数颠覆性技术在加速普及之前的必经阶段。就像互联网在 2000 年后的几年里经历的那样，一些公司消失了，一些人永远离开了这个行业。我还记得当时一些海归甚至因为失去信心而重新回到了国外，因为百度也是从那个低谷期爬出来的，我对此记忆犹新。但是，当迷雾消散时，一个经济和社会全面互联网化的时代开始了，熬过寒冬的小人物们成为了新的英雄。

当年我对互联网的信仰，还是今天我对 AI 的信仰，都没有一丝丝改变。我仍然认为 AI 是堪比工业革命的大浪潮，它一定会彻底改变我们今天的每一个行业。而这次疫情会成为一个契机，它让人们产生了掌控命运的紧迫感，同时也让我们看到人工智能不再遥远，而是就在我们身边，延长了我们的双手，强大了我们的大脑，丰富了我们的视觉，消除了时空的障碍。

迷雾终将散去，智能经济和智能社会终将成为现实，而人类终将掌握自己的命运。

谢谢大家！