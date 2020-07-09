2020 世界人工智能大会云端峰会今日开幕，腾讯集团董事局主席、首席执行官马化腾发表远程演讲。他表示，腾讯将继续加大新基建的投入，腾讯华东总部将进一步扎根上海。

马化腾称，腾讯将加快新基建投入，“与上海一起在危机中遇新机， 于变局中开新局”，为上海、乃至长三角一体化发展注入新动能。

“人工智能本身就是一场跨国跨学科的探索，正在将人类的认知推向更快更高更强，也势必带给我们一场前所未见的科技和产业革命。” 马化腾表示，“我们对人工智能等新科技的未知仍大于已知，因此腾讯把科技向善纳入公司的使命与愿景，我们每天都在研究和应用的新科技，归根到底要为用户负责，我们要做到 AI 向善，就努力要让人工智能实现可知可控可用可靠。

马化腾发言全文：

大家好！很遗憾，今年不能来上海参会。但是 “云端峰会” 突破了 “面对面” 的限制，把全世界都变成了会场，让我们可以 “屏对屏” 参加这场盛会。

人工智能本身，就是一个跨国、跨学科的科学探索工程。它正在将人类的认知，推向 “更快、更高、更强”，也势必带给我们，一场前所未见的科技与产业革命。目前，我们对人工智能等新科技的未知，仍然大于已知。因此，腾讯把 “科技向善” 纳入公司的使命和愿景：我们每天都在研究和应用新科技，归根到底要为每一位用户负责。我们要做到 “AI 向善”，就要努力让人工智能实现 “可知、可控、可用、可靠”。这是全世界共同面对的课题。

作为中国改革开放的前沿窗口，上海为我们解决 “世界级” 问题，提供了合作交流的平台。记得去年李强书记参观了我们线下的科技嘉年华；今年我们会在线上为大家带来 AI 技术的展示。接下来，腾讯华东总部将进一步扎根上海，成为上海人工智能高地的建设者之一。我们会加快 “新基建” 投入，与上海一起，“在危机中育新机、于变局中开新局”，为上海乃至长三角一体化发展注入新动能。

今天，我特别邀请了我的同事、腾讯首席运营官任宇昕来到现场，介绍腾讯在人工智能领域的最新思考。明天我们还会带来 “腾讯论坛”，腾讯高级执行副总裁汤道生等同事将有更多分享。在此预祝大会圆满成功！