上海市政府主办，一年一度的世界人工智能大会（WAIC）于 7 月 9 日到 11 日如期举行，大会使命是为当下与未来的人工智能创新创业公司和企业提供一个全球平台，交流思想，交换资源，共同发展人类最伟大的科技成就。

今年，TechNode Global 非常荣幸承办 2020 世界人工智能大会云端峰会新加坡分会场。TechNode Global 的成立旨在加深中国与东南亚市场的跨境商业联系，致力于更好地服务于亚洲科技界，并在不同地区之间建立更紧密的联系。2020 世界人工智能大会云端峰会新加坡站将于北京时间 2020 年 7 月 10 日（周五）下午 2 点至 4 点在世界人工智能大会官网进行直播。

新加坡是全球积极拥抱新兴科技的国家。在新加坡政府主导的 “为数码化新时代做好准备” 一揽子计划中，人工智能被划归在不可或缺的四大前沿技术。目前，新加坡的公司和机构已经逐步在日常使用引入人工智能技术。可以预见，随着人工智能算力的不断增强，以及更加广泛的应用。无论是零售业还是医疗，教育或是金融服务，人工智能必将创造更大的成就。

在今年的世界人工智能大会新加坡会场，我们将邀请到新加坡最顶尖的人工智能专家，他们来自政府部门及知名机构，在人工智能领域具有丰富经验与权威，也是人工智能技术最积极的推动者。这些专家将在会场进行一系列演讲与讨论，分享他们在人工智能在新加坡的应用和创新。

本届世界人工智能大会新加坡分会场议程如下：

2:05pm – 2:20pm 新加坡人工智能战略

新加坡全国人工智能署、智慧国及数码政府署署长庄珍之博士的演讲中拉开序幕。她将分享新加坡如何利用人工智能来创造社会和经济价值，作为其智慧国家的关键一步。此外，她还将分享新加坡如何计划在交通和物流、智慧城市和地产、医疗、教育以及安全和安保等关键领域部署可扩展和有影响力的人工智能解决方案。

2:20pm – 2:35pm 人工智能研究与现实的结合

加强研究界、工业界和政府之间的合作关系和能力，加快人工智能解决方案的部署和商业化是非常重要的。新加坡科研局资讯通信研究院机器智能研究所所长、首席科学家李晓黎博士将就新加坡科研局资讯通信研究院的研究人员如何与政府机构、新加坡航空以及会计师事务所等行业合作部署人工智能解决方案，以应对现实世界的挑战进行阐述。

2:35pm – 2:50pm 加速新加坡人工智能研发应用

虽然人工智能的好处是显而易见的，但它的实施并不简单，有几个关键挑战限制了人工智能的应用。听听新加坡人工智能核心产业创新总监廖永健如何通过 100E 和 AIAP 计划应对人才短缺和资源限制等挑战。

2:50pm – 3:05pm 数据共享是人工智能智慧城市的美德

随着人工智能应用的增加，数据的作用也变得越来越重要。然而，数据孤岛限制了人工智能的能力，这就凸显了数据共享的重要性。听听新加坡国立大学黄思强教授探讨数据共享在智慧城市建设中的挑战与机遇。

3.05pm – 3.20pm 人工智能与大数据的智慧城市

关于智慧城市的话题，微软数据与人工智能总经理卢蕴丽将分享其研究人员正在努力塑造下一代人工智能方向的工作，遵循其三点：有意义的创新、赋能于人、负责任的人工智能。

3.20pm – 4.00pm 人工智能与跨境数据交流

新加坡站的最后，将就人工智能与跨境数据流的话题进行精彩的小组讨论。来自新加坡科研局资讯通信研究院的李晓黎博士、阿里巴巴云数据智能解决方案区域负责人杨堪、新加坡国立大学的黄思强教授、新加坡管理大学副教授朱飞达教授将讨论他们与产业界、学术界和政府的合作经验。他们还将对开源的人工智能技术提出自己的看法。

目前，本次 2020 世界人工智能大会云端峰会已于 7 月 9 日正式开放，大会新加坡会场也将于 10 日正式开启，扫描下方二维码，届时即可进入相应环节，领略本次大会所呈现的精彩内容。