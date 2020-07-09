微博近日表示，将从 8 月开始实施外链白名单机制，以打击非法营销类活动。

微博官方发帖称，“随着短链需求的增加，近年来出现一些第三方公司， 利用微博所提供的不受限制的免费服务，从事非法营销类活动，导致短链服务指向的内容良莠不齐”。

微博从 2011 年 3 月起开始启用短链接服务 t.cn，其表示该服务月覆盖规模超过 150 亿人次。

“特别今年上半年， 短链服务被互联网黑产利用，通过发布涉黄赌博等违法信息，向站外导流获取非法利益。已严重扰乱社区秩序，影响微博用户的使用体验。” 微博在声明中写道。

该公司称，为了阻断黑产的恶意行为，将目前的短链服务调整为受限制的免费服务，即采用外链白名单机制， 仅对白名单网站，如政府、新闻、认证企业网站提供免费服务。 对白名单以外的网址均不再支持跳转。

以 .gov.cn 、.gov.com 结尾的政府网站、正规媒体网站、各大门户网站以及企业自主向微博平台申报确认后的正规网站属于微博的外链白名单范畴。最后一项需要企业认证账号自行向微博平台申报，申报时须确保所申报的域名网址指向的内容合法合规，且须提供网站 ICP 备案和营业执照等信息。

此举将进一步切断微博用户与互联网的连接。