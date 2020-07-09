7 月 9 日，2020 世界人工智能大会在上海开幕，疫情之后再看未来，科学家和企业家们都有新的感悟。

在谈到对未来技术的看法时，远程参会的马云不无忧虑地提醒，这次疫情，让我们看到了人类对自己的陌生，对地球的陌生，相比对外探索，人类对自身的探索显得更难也更加重要。

“相隔一年，世界已经巨变，技术变革提前并且加速，与其担忧，不如担当。” 马云说，“我想人类现在最重要的是解决好自己的问题，解决好地球的问题。不然，无论我们移居到哪个地方，去哪个星球，都会依然面临这样的麻烦和灾难。”

2019 年与马斯克对话时，马云就曾表示，人工智能应该被用于解决地球面临的问题，把人类送到火星上很好，但他更关心地球 70 亿人类的生命和生活。

经过一场肆虐全球的新冠疫情，这一观点正在获得越来越多的认同。在中国，科学家们用智能算法帮助医生快速诊断新冠 CT 影像；卫星遥感技术的应用，让银行可以识别农作物生长情况，从而为疫情中资金紧张的农民发放纯信用贷款。

“为活下去而做的创新才是真正最强大和不可阻挡的动力。” 马云说。

马云曾将疫情后的世界比喻为 “同一片着了火的森林”。过去几个月，马云公益基金会除了向全球捐赠物资，还搭建了覆盖 232 个国家和地区的全球新冠肺炎实战共享平台，方便海内外医生交流抗疫经验。

在大会现场，马云再次呼吁：“人类的资源、能力和知识应该用来加强沟通和合作，而不是制造隔阂，甚至扩大分歧。面对灾难，我们没有别的选择，早一点开始合作，就会早一天胜利。”