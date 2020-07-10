技术创新是每个时代亘古不变的主题，尤其是人工智能作为创新创业炙手可热的主题，吸引业界巨头纷纷入局。在众多的科技龙头企业当中，苹果公司的对于 AI 的举措备受外界瞩目。7 月 10 日，Apple 公司全球副总裁葛越女士出席了 2020 世界人工智能大会的 AI 女性菁英论坛，为我们讲述 Apple 公司如何打造自己的 AI 生态体系，并推动人工智能普罗大众触达消费者。

“疫情让我们看到了科技的力量，iPad 成为远程工作和上网课的利器，iPhone 帮助人们和亲友之间保持联系。APP Store 上的应用给客户提供的叫外卖、上网课和锻炼的各种便利，这一切都离不开人工智能先进技术。” 葛越说道，Apple 在疫情防护和疫后重建中加快推进人工智能技术，他们和谷歌联合开发了疫情接触者的追踪技术，能够精准地追踪疫情密切的接触者。

众所周知，机器学习是人工智能中至关重要的技术。据葛越介绍，苹果非常重视机器学习，目前已经广泛地运用在苹果的产品中。例如苹果相机利用机器学习可以识别镜头中的人、地方和物体，也使得照片的搜索和分享变得更容易；语音助手 Siri 使用了先进的自然语言的处理技术，实现与用户的智能交互，可以控制智能家居的系统，甚至可以帮助语言不通的人进行交谈；iPhone Watch 通过机器学习，可以用来检测用户是否摔倒了和准确地记录健身的活动等。

如此强大的机器学习功能，可以适用于大部分设备端。葛越介绍道，原因在于苹果自己研制的芯片里面有一个专门用于机器学习的处理器叫做神经引擎，这个神经引擎每秒钟可以完成高达五万亿次的运算。同时，苹果为了让应用开发者利用苹果的机器学习性能，提供了机器学习开发的平台 Core ML，帮助开发者在设备端快速运行。据其透露，迄今为止已经有超过十亿台的苹果设备支持 Core ML。

除了机器学习技术之外，苹果公司还在大力发展 AR 增强现实技术。“AR 的绝妙之处在于能将人本不切实际或者是天马行空的想法呈现在你的眼前。” 葛越说，目前苹果拥有世界最大的 AR 平台，支持数以亿计的 AR 苹果设备，苹果应用商店也提供了上万款的 AR 应用。其中，AR Kit 是苹果的增强现实开发平台，自 2017 年发布以来，在上个月的开发者大会已经更新了 AR Kit4.0，其特色功能是深度测距功能，使用 iPad Pro 的深度传感器功能，不同的颜色代表了与用户不同的距离，此功能可以帮助开发者开发出更完美的虚实结合应用。例如包括洪恩在内的中国开发者也在用苹果最新的 AR 技术来辅助线上学习，让教学更生动有趣。

因为苹果技术与产品之间的高度整合，葛越介绍苹果的应用商店自 2008 年起已经帮助全球 2300 万开发者将自己的想法变成现实，在大中华区创造了超过 250 万个就业机会，开发的应用和工具遍布到我们的生活、生产、健康、医疗、教育、娱乐等诸多方面。去年 7 月，苹果公司在上海成立了设计开发加速器，帮助众多开发者学习最新的技术，进一步鼓励 APP store 的创新。在上个月苹果召开的第一次全球虚拟开发者大会中展示了一系列开发者技术，帮助全球 2300 万开发者设计构建未来的应用程序。

葛越提到，苹果公司非常重视教育培养下一代人工智能人才。例如设立全球开发者大会学生的奖学金，开办全国高校运用创新赛、移动创新赛等。她说每年大中华区都有超过 4000 名学生来参加，同时苹果公司与中国的 83 所大学和职业学校合作，成立了 Swift 编程俱乐部，并且与 100 多所大学合作建立了 IOS 俱乐部。“为了确保每一个孩子都有机会学习编程，我们把学习编程的机会更延伸到了贫困地区。” 葛越介绍说，疫情期间，苹果公司通过中国发展研究基金会捐赠设备支持贫困地区的数字化项目，覆盖人群达到了 17 万人。

最后，葛越说苹果很自豪创造了一个软硬件服务结合的生态。“展望未来，苹果的工作尚未完成，但我们对技术巨大的潜力充满了乐观，每年我们都会努力将人性注入制造的设备中，这个使命激励着我们用科技赋能，智慧大众。”