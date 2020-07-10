2020 年 7 月 10 日，2020 世界人工智能大会战略合作伙伴商汤科技举办《大爱无疆·致远》人工智能企业论坛。作为此次仅有的两家以线下活动与线上直播相结合的企业活动之一，商汤企业论坛汇聚 AI 领域与不同行业嘉宾的观点碰撞。其中包括中国文物学会会长单霁翔、著名经济学家张维迎及中华医学会放射学分会主任委员金征宇，带来三大主题演讲，分享 AI 赋能各行各业的更多可能。

在本次论坛中，商汤科技联合创始人、首席执行官徐立发表了题为《人工智能创新策源力》的主题演讲。在去年世界人工智能大会主题演讲中，他以古今对比，介绍了人工智能传承与创新的发展观。此次演讲，他延续创新话题，介绍了 AI 创新的三大策源力：包容、长尾应用和开放。徐立介绍到 “技术试错会创造增量价值，在面对质疑的同时不断落地，迭代优化。” 此外，徐立从日常照片举例，介绍了 AI 落地中的细小案例。“AI 真正落地不仅要解决头部问题，还要解决长尾里的细小问题。长尾应用完善价值闭环。” 徐立还以商汤发起的 “人工智能算法开放体系” 阐述了 “开放” 带来的创新价值。

商汤 AI 企业论坛也收获了诸多海内外大咖的观点。美国卡内基·梅隆大学大学讲席教授、美国工程院院士、IJCV 创始主编、CVPR 1983 创始主席 Takeo Kanade，中国工程院院士、同济大学校长陈杰，香港科技园行政总裁黄克强等，展示了全球学界及业界对 AI 发展的展望。陈杰认为：“智能无人系统将不断推进理论的创新和发展，推动技术演进突破，推动产业的颠覆和变革，促进人类的智能进入一个新时代。”AI 的可持续发展也是话题的重点。美国麻省理工学院名誉校长 Eric Grimson 表示：“人工智能研究人员有责任一起倡导在遵从伦理道德的前提下使用他们的创造发明，并且还需要将文化差异考虑在内。” 阿联酋人工智能部长 H.E. Omar Sultan Al Olama 分享了他对 AI 行业当下所面临挑战的看法，并强调 “我们希望创造一个比现在更好的未来，关键就要以负责任的态度来发展 AI、部署 AI。” 新加坡经济发展局执行副总裁、新加坡资讯通信媒体发展局副局长 Kiren Kumar 则认为：”AI 要造福社会；AI 要受到社会的信任，最重要的是，AI 要能够帮助我们的人民和劳动人口做好准备，以把握 AI 技术所带来的新机会。”

徐立在演讲中正式宣布 OpenMMLab 战略升级，成为由商汤科技发起的 “人工智能算法开放体系”，以顺应人工智能领域的开源趋势。OpenMMLab (http://openmmlab.org/) 是香港中文大学-商汤科技联合实验室（MMLab）自 2018 年启动的开源计划，以提高学术界算法的可复现能力以及推动行业学术交流。在过去两年中，MMLab 陆续开放了多个开源算法库和工具箱，并产生了重要影响，得到了越来越多 AI 研究人员的使用和回馈，迄今已在 GitHub 收获 16895 个星标，为 AI 社区做出了重要贡献。

战略升级后，全新的 OpenMMLab 人工智能算法开放体系将涉及超过 10 种研究方向，覆盖超过 100+算法和超过 600 个预训练模型，后续还将陆续开源更多算法。

“从电竞到 AI” 的圆桌对话无疑是商汤 AI 企业论坛最具惊喜的环节，被网友戏称 “脑王论剑”。复旦大学副教授、江苏卫视《最强大脑》主持人蒋昌建领衔对话，分别与曾获得 8 次《星际争霸 II》全国比赛冠军的中国顶尖选手、商汤科技研究员周航，被称为 “脑王” 的《最强大脑》2019 全球总冠军、商汤科技见习研究员郑林楷，商汤科技副总裁、商汤研究院副院长闫俊杰博士，以及商汤科技研发执行总监石建萍博士，分别从 “人脑与 AI”、“AI 与电竞”、“感知型 AI 与决策型 AI” 等多个话题切入，共同探讨决策型 AI 的应用价值和未来发展。

最后，论坛还以《AI 环球之旅》影片介绍了商汤国际化的最新进展，将丰富落地案例串联在一起，全景展示了商汤业务在世界各地丰富的应用场景。在新加坡、马来西亚、韩国，商汤 AI 智慧防疫解决方案，助力当地机场、办公楼等丰富场景下安全防控，助力复工复产。在泰国、阿联酋，混合现实技术带给当地数字化发展的提升，更在迪拜世博会等项目中带给观众生动的混合现实体验。在日本，商汤于 2019 年 1 月在日本茨城县落地 AI 自动驾驶公园，用于商汤自动驾驶汽车测试、研究。在意大利、美国，CVPR 和 ICCV 等国际顶会现场，商汤科技也带去了优质的研究成果。