移动应用数据和分析平台 App Annie 于今日公布了 2020 年 6 月份出海收入排名前 30 强的移动应用以及发行商双榜，其具体内容如下。

FunPlus 凭借多款策略游戏的稳定收入重回出海发行商榜单第 1 名。祖龙娱乐凭借《龙族幻想》在美国及东南亚地区的收入本月排名上升显著，首次跻身中国出海发行商 30 强榜单。

App 出海收入方面，大逃杀类游戏继续占领前 3 名中的两席，其中排名前十的游戏中有 7 款为策略类游戏，第 20 – 30 名中 40% 席位被角色扮演类游戏占据。除上述热门品类外，其他品类也不乏亮点，博乐游戏的博彩类手游 Cash Frenzy 上线两年半以来欧美地区收入持续稳定增长。Firecraft Studios 的三消建造类游戏《奇妙庄园》进入 2020 年后继续保持稳定的收入。海外收入 30 强中 BIGO LIVE 和 TikTok 两个非游戏 App 仍占有一席之地。

自今年 3 月以来乐元素在日本上线 Ensemble Stars!! Music，单月收入已全面超越其前作《偶像梦幻祭（Ensemble Stars）》。与《偶像梦幻祭-基础版》相对更侧重于故事养成及卡牌选择不同，Ensemble Stars!! Music 通过支持更生动炫酷的舞台背景、高质量歌曲及更高级的 MV 模式，使玩家能够更尽情地享受舞台上的真实快感。根据 App Annie 2020 年 6 月 “交叉使用情况” 数据显示，两个版本的交叉使用情况超过 50%。

封面来源：Oleg Magni on Unsplash