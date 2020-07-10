2020 世界人工智能大会云端峰会围绕 “智联世界，共同家园” 的主题展开，体现人工智能技术、产业和应用全球化发展的趋势，表明 AI 向善、造福世界的人类共同价值理念，探讨如何把技术更好地应用于人类共同家园的建设，用前瞻性思维和探索，为全球人工智能创新发展和应用提出新方案。

当前国际环境下，全球化面临多方挑战，大会特别设置第二天作为国际日，集中呈现多元、丰富的各项国际交流活动，来自世界各国的国际组织、政府部门以及 AI 企业和创新项目，共聚一堂，以 AI 技术，携手建设共同家园。

2020 年 7 月 10 日上午 9:00，在世博中心 517 室，2020 世界人工智能大会云端峰会国际日正式启动，上海市人民政府副市长许昆林出席，上海市经济和信息化委员会副主任戎之勤，联合国工业发展组织上海投资促进中心主任赵晓蕾女士，与在沪人工智能领域三位外籍企业家代表 Livecom 首席执行官兼联合创始人托马斯·努普先生、Expand 技术加速器首席执行官兼创始人大卫. 卡利先生和 VARM 公司首席执行官拉斯莫斯. 拉斯莫森先生，共同上台，点亮世界地图，开启了当天的全球之旅。

今年 WAIC 首次出海，成功组织了韩国站、新加坡站、德国站 3 场海外现场论坛，得到当地政府、产业和民众各界的积极关注和广泛支持，反响热烈。韩国站活动中来自政府、研究院和企业界的嘉宾，将围绕 “AI 赋能中韩经济高质量发展、体验时代下的人工智能、中韩智能语音领军企业、中韩人工智能典型案例与应用场景探讨” 等议题进行深度对话与分享。

新加坡站活动中，新加坡全国人工智能署署长庄珍之博士等各位嘉宾，将就人工智能技术在智慧国战略中的应用和发展，以及通过 WAIC 大会平台与中国尤其是上海之间的合作交流，展开深入交流。新加坡是全球积极拥抱新兴科技的国家。在新加坡政府主导的 “为数码化新时代做好准备” 一揽子计划中，人工智能被划归在不可或缺的四大前沿技术。目前，新加坡的公司和机构已经逐步在日常使用引入人工智能技术。可以预见，随着人工智能算力的不断增强，以及更加广泛的应用。无论是零售业还是医疗，教育或是金融服务，人工智能必将创造更大的成就。

2020 世界人工智能大会 WAIC 云端峰会德国站活动，“中德工业人工智能数字高端对话” 在德国柏林 SAP 数据空间（Data Space）举行，由中国桥（China Brücke）德国人工智能研究中心（DFKI）德国中国商会（CHKD）、汉堡港物流股份公司（HHLA）德中人工智能协会（GCAAI）以及思爱普（SAP）联合举办。此次高端对话论坛采用线上线下结合的研讨会的形式举行，邀请到了 7 位中德人工智能领域最具影响力的科学家，政要和企业家，围绕 “中德工业人工智能和中德合作” 的主题展开深入讨论，吸引了世界各地来自各行各业近 300 人参加。中德两国自 2013 年达成 “中德创新合作伙伴关系” 共识，为德国 “工业 4.0” 与 “中国制造 2025” 奠定了良好的基础。为进一步加深开放、务实的针对中德数字创新的对话，顺应全球新一轮科技革命和产业变革趋势，推动互联网、大数据、人工智能和工业发展深度的融合，此次中德工业人工智能数字高端对话将成为两国交流合作的绝佳平台。

WAIC2020 Global Day 于大会前和大会期间，陆续组织举办了 5 场国际交流活动，包括国际智能城市峰会、UNIDO ITPO Network 全球项目路演、中以人工智能产业投资峰会、AI 创新国际沙龙以及国际人才交流等活动。全球项目路演活动中，超过 150 个来自世界各国的 AI 创新项目报名参与，涌现出了一批国际化的创新项目和科技产品，来自中国、美国、英国、加拿大、土耳其、新加坡、意大利等多个国家或地区的 20 个优质创新项目进行了线上、线下路演，应用领域涉及城市管理与商业、工业、金融、农业等行业，以及人工智能、工业自动化、机器人、数据安全等前沿领域，两项创新产品入选大会 “镇馆之宝”。除了面向全世界观众的展示机会以及获得海内外专业投资青睐的机遇，路演中的合适优秀项目也将由 UNIDO ITPO Shanghai 推荐至 UNIDO ITPO Network 发起的 “创新思维与技术应对新冠疫情” 项目竞赛，获胜项目将从 UNIDO 宣传网络中获益，并在意大利 2020 年欧洲科学开放论坛，以及 2021 年迪拜世博会上展示。

中国上海，以海纳百川的胸襟，国际化的视野和全方位的综合实力，汇聚国内外人工智能领域科技创新各界力量，促进产业发展，服务人类生活。WAIC2020 Global Day 将搭建覆盖全球的人工智能创新项目与人才交流互动平台，通过展示来自全球的技术创新成果、AI 应用产品，提供国际人才落地服务，将上海打造成为全球人工智能产业创新发展的集聚区和策源地。由 AI 引领的新一轮科技创新浪潮，必将推动全球各地人才、技术、资本和市场需求进一步融合，赋予全球化发展新的动力。