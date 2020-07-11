作为先锋纯电高性能轿跑，Polestar 极星 2 通过选配高性能套件（Performance Pack）让用户拥有更丰富的驾驶乐趣，满足专业玩家的多样化驾驶需求。高性能套件包括：竞技级品牌Öhlins 提供的 22 段可调节 DFV 双流阀减震器、4 活塞 Brembo 前制动卡钳、20 寸锻造铝合金轮毂配备马牌 SC6 轮胎、金色座椅安全带和金色车轮气门盖。