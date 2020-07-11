Q4 e-tron Sportback 将成为第七款奥迪电动车，并将于 2021 年投放市场。从技术上讲，Sportback 恰好与奥迪在 2019 年 3 月的日内瓦车展上提出的概念 Q4 e-tron 相符。两种型号均使用 225 kW 版本的大众 MEB 平台，即后部为 150 kW 驱动器，前轴为第二 75 kW 电动机。

现代汽车公司今天将世界上第一批大规模生产的燃料电池重型卡车现代 XCIENT 燃料电池卡车的前 10 台运往瑞士。该公司计划今年共向瑞士运送 50 台 XCIENT 燃料电池卡车，并于 9 月开始移交给商业车队客户。