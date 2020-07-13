2020 年 7 月 13 日，医药健康企业赛诺菲于线上成功举办外部创新庆祝日暨 2020 Dream and Go 赛诺菲创新峰会启动仪式，旨在以与初创公司的成功合作案例解读数字医疗创新领域的前沿科技与未来趋势，并全面启动第四期 “极速项目”，公开向初创公司发出共创数字医疗服务新生态的创新合作邀请。

据了解，随着 AI、大数据等新一代信息技术与医疗健康领域融合的日趋深入，致力于建构创新医疗健康生态的赛诺菲除了打造核心技术加强内部驱动力外，更强调发掘中国市场中极具潜力的年轻初创公司，联动赛诺菲企业内部与外部移动医疗生态系统，进一步造福消费者。为此，赛诺菲早在 2018 年就在中国市场成立了首个数字化医疗创新平台——“极创联盟”，紧接其后开启了 2019 首届 Dream and Go 创新峰会。令人惊喜的是，赛诺菲所扶持的多家初创公司逐步成长为数字医疗领域备受关注的新星。

在本次创新庆祝日上，这些新星公司作为赛诺菲数字创新合作的成果代表受邀为嘉宾做了分享，爱特曼、糖护士和竹间智能三家初创公司代表在圆桌讨论会上展示了各自的市场化成果。例如专注医学语言智能的爱特曼正携手赛诺菲研发中英双语的人工智能辅助医疗信息平台——Hippo，通过 SaaS 方式部署，打造集医学证据监测、信息提取、处理分析及报告生产于一体的创新型一站式解决方案。除了支持以证据为基础的医学策略制定，长期愿景还会考虑进一步扩展用户范围，多个部门有望从中受益，进而惠及广大医生和患者。此举将革新数字化医疗教育，加速医药领域的应用创新。

圆桌讨论会后，有四家初创公司代表分别展示了在为期三个月的试点项目中取得的阶段性成果。基于自主研发的 SoundAI Azero 人工智能操作系统的声智科技正进一步深度结合医疗场景，打造智慧医疗应用；以独特的情感计算研究为核心的竹间智能携手赛诺菲实现了 AIQI 人工智能质检平台的落地；妞诺科技则开创性的提出神经科学领域脑电解决方案；萤火文化则从文化产业结构角度解读垂直领域发展策略。

本次四个试点项目属于 “极创联盟” 第三期 “极速项目”，自前年起，赛诺菲创新中心通过该形式从业务部门处收集创新需求从而与可以提供相应解决方案的初创企业合作。两年间，赛诺菲已经完成了三期 PoC（Proof Of Concept）的 “极速项目”，并与超过十家的初创企业达成了合作。通过与初创企业合作的 PoC 项目，赛诺菲正在加速数字化转型的进程并以此得以服务更多患者。

随着第三期 “极速项目” 的收官，会上赛诺菲正式宣布第四期 “极速项目 “即将全面启动，可以预见又一批初创新星将在 “极创联盟” 诞生。

入华近 40 年，赛诺菲凭借自身在医疗领域的丰富经验和资源，通过快速响应创新合作伙伴的变化和需求，联动不同业务部门，提供医疗、品牌和运营等多方面支持，让初创公司专注于专业领域，专攻核心技术。一系列举措旨在快速实现从概念到产品的落地，在尽量短的时间内将创新构思和前沿科技转化为实用的市场化成果，最后实现双方互惠共赢，强强联合。

今年 11 月，赛诺菲将举办 Dream and Go 创新峰会，集聚更多创新者和跨国企业，链接全球创新公司和顶级投行的医疗科技平台，帮助初创公司相遇新知。