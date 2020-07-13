2020 年世界人工智能大会（WAIC）于 7 月 9 日在上海世博中心和上海世博展览馆正式开幕。三天会议期间聚焦人工智能推动高质量发展，搭建世界顶尖的人工智能合作交流平台。

7 月 11 日，星环科技创始人兼 CEO 孙元浩在峰云际会直播间，分享了星环科技的大数据、人工智能实践经验，谈基础软件格局有何变化以及 “新” 的发展方向。

为疫情防控提供科技支撑

孙元浩分享了星环科技参与上海随申码项目的过程。随申码作为上海生活必备 “通行证”，仅用了三天诞生的经历：2 月 7 日深夜接到研发 “随身码” 的任务，团队仅用三天时间完成从研发到压测、联调等工作，开始灰度上线。星环科技基于大数据存储和计算能力的基础平台建设的上海市数据共享交换平台，可以支撑每秒至少 10 万+的并发查询，保障 “随申码” 顺利上线及运营。

“新基建” 加快 AI 落地应用的步伐

“近些年，大数据和 AI 技术呈现融合的趋势，多行业场景落地进一步提速。尤其在金融行业，利用 AI 技术让普惠金融切实落到实处, 实现金融更具场景化；制造行业，AI 技术赋能传统行业显著提高良品率、节能降耗，助力绿色制造发展模式。“新基建” 背景下，随着 “AI+” 行业商用落地的速度不断加快，星环科技也加快 AI 技术及产品迭代，赋能新旧动能转换和经济社会发展。”

AI 技术：数智融合中的多方计算

7 月 10 日，星环科技首席 AI 科学家杨一帆在 “数智融合 无限未来” 数据智能主题论坛进行多方数据计算的探讨，和行业专家学者一起探讨数据作为生产要素的作用和价值。

杨一帆表示：“联邦学习具有保护隐私和多方本地数据安全的极大优势，保证合法合规的前提下，可实现在多参与方或多计算结点之间开展高效率的机器学习，并解决普遍面临的数据难题：随着数据量和数据种类的不断增多，多模异构数据处理让用户无需维护多种数据库成为现实，通过联邦学习，可以在不同的数据中心或云内做模型的训练与迭代，无需跨数据中心进行大量数据迁移。

基于此，星环科技在 AI 产品中将联邦学习技术深化和扩展，打破 AI 数据困局，搭建数据信任的桥梁，正将其赋能产业应用落地的实践当中。”

此次世界人工智能大会，星环科技全方位展示了一站式 AI 平台 Transwarp Sophon 如何覆盖 AI 全生命周期，加速企业 AI 建设，满足企业级用户 AI 建设需求，帮助用户快速落地人工智能业务，让各行各业快速拥抱数字化转型浪潮。

AI 浪潮方兴未艾，星环科技将不断以全新的 AI 技术和产品，推动人工智能行业的进一步蜕变。