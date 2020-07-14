IT 办公设备运营商小熊 U 租已完成数亿元人民币 D1 轮融资。本轮融资由京东集团领投，达晨财智跟投。

小熊 U 租在两年内完成了 6 轮融资。该公司于 2018 年 5 获得京东集团和达晨创投亿元融资；2018 年 12 月宣布完成数千万元 A+ 轮融资，由京东集团追投；2019 年 3 月获达晨创投和前海长城 1.5 亿元 Pre-B 轮融资；2019 年 5 月，完成数亿元 B 轮融资，由国家中小企业发展基金和东方富海领投，老股东达晨创投和前海长城跟投；2019 年 12 月获得逾 5000 万元人民币 C 轮融资，腾讯是唯一投资方。

据了解，本轮融资后，小熊 U 租与京东将进一步进行合作。京东将向小熊 U 租全面开放流量入口，短期内，在京东商城首页导航页设立企业租赁频道、商品详情页增加 “租赁” 增值服务选项。另外，小熊 U 租正与京东推进一项数字化行动，完成京东技术中台与小熊 U 租 IT 全产业链的系统对接，打通双方的商品中台、订单中台、收银台、客户中台、采购中台、售后中台、价格中台等核心技术中台系统。

小熊 U 租为企业提供 IT 办公设备租赁、IT 技术服务、IT 设备回收、资产管理 SaaS 软件等服务，帮助企业解决运营中存在的资金占用大（现金流紧张）、资产管理困难、技术服务响应缓慢、办公设备效率低下灵活性差等痛点。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。