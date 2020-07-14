据界面新闻报道，当当网在政府部门的帮助下，已经追回了被抢公章和其他文件，目前运营恢复正常。

当当网在内部信中表示，“公司将坚决拿起法律武器，有充分的信心来捍卫每位当当人的合法权益，同时对于试图破坏公司正常运营、威胁员工人身安全的人员和行为，将依法追究其法律责任。”

4 月 26 日，当当网创始人李国庆带领多人前往当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，当当网当时称已报警。

7 月 7 日上午，当当发声明称，“李国庆再次诉诸武力，带二十多人，清晨强行进入当当，撬开多处保险柜，拿走资料”，公司已报警，目前处理当中。

随后，李国庆发微博称，“当当董事长李国庆携董事及代理 CEO、政府事务副总、人力资源副总、市场副总、财务法务副总等依法（股东会决议，董事会决议，公司章程）接管当当并开始办公”。

当当网在这之后表示，李国庆已经被警察带走。7 日下午，李国庆发布公开信，称拟提请董事会，批准其辞去当当 CEO 职务，并提请董事会，选举原当当高级副总姚丹骞出任 CEO，自己将仅保留当当董事长一职。

7 月 8 日晚，针对日前李国庆带人闯入当当撬开保险柜拿走资料一事，朝阳警方发布情况通报。通报称，7 月 7 日 7 时许，违法行为人李某庆（男，55 岁）纠集他人，在朝阳区静安中心某公司办公场所内，采取强力开锁、限制他人人身自由等方式扰乱了该公司正常工作秩序。目前，朝阳公安分局已将李某庆等 4 名违法行为人依法行政拘留。