苹果在今年的 WWDC 上宣布未来的 Mac 产品线将转用基于 ARM 架构的自研处理器，这在业界引起了不小的震动。苹果前 Mac 开发主管 Jean-Louis Gassée 表示，苹果的这一决定将不可避免地导致高端 Windows PC 也必须这样做。他认为，这反过来将迫使英特尔开始制造自己的 ARM 芯片，以用于 Windows PC。

Gassée 于 1990 年离开苹果，他搁置了公司将 macOS 许可给其他制造商的计划，但他在 Mac 的未来推动计划中扮演了极其重要的角色。他在博客中阐述了自己的观点。他说，因为 ARM 处理器将提供更强的性能和更长的电池续航能力。

Gassée 基于此前开发者的测试得出了这个结论。根据 Geekbench 测试，A12Z 的性能与 MacBook Pro 相差不多。苹果并没有披露 A12Z 处理器的功耗，但可以参考一下，搭载该处理器的 iPad Pro 使用的是 18W 电源适配器。这不得不让我们对苹果自研芯片有了更多期待——它能在不妥协处理能力的情况下显著降低功耗。

Gassée 表示，未来搭载苹果芯片的 Mac，速度更快、体积更小，续航能在 10 小时以上。到时候，微软将无法坐视苹果在个人电脑市场领先而不管，第三方 Windows PC 制造商也不得不紧张起来。Gassée 认为，这也给微软留下了一个选择题：要么不考虑 ARM Windows PC；要么解决应用兼容性问题，提供基于 ARM 芯片的产品。

微软曾尝试制造采用 ARM 处理器的 Surface 设备，但由于缺乏应用支持，最终没能成功。另一方面，英特尔可能同样也会面临相似的处境，不得不开始考虑制造 ARM 产品。