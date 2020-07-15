据路透社报道，自苹果修补了应用商店漏洞以遵守中国法规后， 7 月第一周已经有超过 2500 款移动游戏从 App Store 下架。根据 Sensor Tower 的数据，这一数字是 6 月同期的 4 倍。

今年 2 月，苹果中国区 App Store 向开发者发出公告，要求开发者在 6 月 30 日前提交在 App Store 上架付费游戏或提供内购项目游戏的批准文号。7 月 1 日开始，未获许可的游戏会被下架。

中国国家新闻出版广电总局 2016 年发布《关于移动游戏出版服务管理的通知》，要求移动平台游戏产品需要通过审批才可发布，获得版号之后才能在应用商店上架收费。但当时苹果 App Store 仍允许开发者在未获得版号的情况下上架游戏产品进行收费。

Sensor Tower 的移动市场洞悉（Mobile Insights）总监 Randy Nelson 说：“这些游戏未来有可能会再次上市，但从页面上消失也已经超过了 5 天。”

Sensor Tower 无法确定每款游戏下架的具体原因，Nelson 补充道，这些游戏的显著增长值得注意。7 月首周下架的这批游戏，被下架前在中国市场的总收入高达 3470 万美元，累积下载量超过 1.33 亿次。

今年早些时候，《瘟疫公司》被中国区 App Store 下架，原因是 “存在违反国内法律内容”。这款游戏没有获得许可证，分析人士指出，它也不太可能获得许可证。