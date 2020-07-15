LG 集团旗下的尖端的材料和元件制造商 LG Innotek 宣布，其成功研发世界上尺寸最小的蓝牙模块。

LG Innotek 开发的 “IoT 用低功耗蓝牙（BLE, Bluetooth Low Energy）模块” 是安装在血糖监测贴片、智能照明/插座/开关、无线耳机、助听器等 IoT 设备上负责数据通信的核心零件，其特点是耗电低，主要应用于小型可穿戴设备等电力供应受限的 IoT 设备上。

LG Innotek 已经将模块尺寸和安装空间最小化，所以 IoT 设备制造商可以自由灵活地设计产品的形状和大小。

该模块尺寸为 6mm（长）x 4mm（宽），尺寸大约相当于旧款产品的 75%。采用超精密、高集成、超精细加工技术，将 IC（通信芯片）、电阻器、电感器等 20 多种零件全部包含在一颗米粒大小的产品上。为排除信号干扰，LG Innotek 运用差异化 RF 信号设计技术，将零件间隔最小化。

此外，安装 LG Innotek 的 “低能耗蓝牙模块”，即使用户的智能手机与 IoT 设备之间存在障碍物，也能控制设备和查询实时数据，这要得益于该款模块的通信性能比旧款产品提高了 30% 左右。

LG Innotek 有关人士表示：“我们将利用创新技术不断推出新型 IoT 产品上适用的最优化的超苗条、高性能通信模块，使客户的生活更加愉快、便捷。”