国内智能销售 SaaS 服务提供商探迹科技宣布完成 1.2 亿元 B 轮融资，由红杉资本中国基金领投，启明创投跟投。

探迹科技创始人兼 CEO 黎展表示，本轮融资资金将用于产品研发、市场拓展和品牌建设等，持续用大数据和 AI 赋能销售。

探迹科技成立于 2016 年，是一家致力于用大数据和 AI 技术来全面提升 To B 企业销售效率和业绩的公司。此前，探迹科技曾获得由阿里巴巴、启明创投联合投资的 A 轮融资。

探迹科技目前员工超过 400 人，总部设在广州，并在北京、上海、深圳、佛山等地设立分公司。该公司目前服务超过 4000 家企业客户，其中包括阿里巴巴、中国移动、分众传媒等。

探迹科技创始人兼 CTO 陈开冉表示：“目前我们拥有市场上最全的企业知识图谱，并在此基础上结合 NLP、机器学习等技术，为企业提供从线索挖掘、商机触达、客户管理到成单分析的全流程智能销售服务。我们既有能快速部署应用且标准化的 SaaS 产品探迹智能销售云平台，又拥有强大商业化的智能销售解决方案。”

谈及未来的发展规划，黎展表示：“未来我们一方面将以产品和服务驱动业务持续发展，另一方面将利用这笔资金继续夯实基础，广泛吸纳人才，巩固竞争优势。与此同时，我们也将会不断基于企业知识图谱和 AI 能力构建更加完善的 SaaS 产品生态体系，不断为客户创造价值，开启智能销售 SaaS 新纪元。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。