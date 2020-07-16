7 月 10 日，2020 世界人工智能大会未来城市论坛成功举办。论坛以 “智联万物，慧城新篇” 为主题，以 “现代化、国际化、科技化、智能化” 为特色，突出数据联动、智慧生活、万物互联、政企合作的四大议题，致力于为行业人士提供交流合作的平台、启发新的发展思路，促进技术在具体场景的进一步落地。

论坛期间，明略科技联合创始人姜平，虎博科技创始人兼 CEO 陈烨，云天励飞副总裁郑文先，西井科技 COO 章嵘，科达科技首席科学家章勇，天堂硅谷管理合伙人蔡晓非，天壤城市大脑总裁彭伊莎等嘉宾发表了主题演讲。此外，澳大利亚科学院院士、优必选科技 AI 首席科学家陶大程，佳都科技智能技术研究院院长、新加坡国家工程院院士李德宏，前苹果全球总裁兼 COO Marco Landi 分别以视频的方式参与了论坛。

亿欧公司副总兼亿欧智库研究院院长由天宇表示，对于智慧城市理解的核心，就在于如何利用新技术与新模式，去进行城市的解构与重组。“疫情给城市的智慧建设来了一次真正 ‘战争’ 的检验，它使我们更紧迫地意识到，在原来城市治理中存在着的老问题和新问题，也正是这些问题的提出进一步加快了基础性的网络、数字化与智能化建设。”

（亿欧公司副总兼亿欧智库研究院院长由天宇）

新型基础设施是宜居城市的主要载体，承载了智慧安防、智慧交通、智慧医疗和智能电网等宜居城市建设的多个方面。

随后，澳大利亚科学院院士、优必选科技 AI 首席科学家陶大程在视频中分享了对人工智能技术在宜居城市领域的应用理解。他表示，经过几十年发展，传统基建日趋完善，在信息化、智能化时代背景下，宜居城市理念对基建也提出了新要求。“以 5G 通讯网络、数据中心、工业互联网、新能源汽车和智能电网等为代表的新基建开始发力，它们共同构建了万物互联的信息世界的基石，对传统基础设施进行信息化升级、改造，可以提升原有设施使用效率和运营质量，使得城市更宜居。”

（澳大利亚科学院院士优必选科技 AI 首席科学家陶大程）

长期以来，各大城市都在推进以公共交通为主导的城市交通系统，这被认为是解决现代化城市交通拥堵的根本之道。佳都科技智能技术研究院院长、新加坡国家工程院院士李德紘发表了 “轨道交通、信息互联与智慧城市” 的主题演讲，他观察到，基于智能化技术和针对疫情防控推出的各种智能系统，在这次疫情中 “初试牛刀”，也显现出数字化、智能化在优化城市治理方面的潜力，可以增加城市再应对风险挑战的韧性，但也要看到，数字化、互联化、智能化在现有的公共交通系统中的渗透度仍然不足。“要结合出行数据，凭借智能化的分析手段，进一步利用人工智能算法做出优化，提升公共交通系统应对危机的动态响应能力，以求最大限度地降低因管控而产生的负面影响。”

（佳都科技智能技术研究院院长、新加坡国家工程院院士李德紘）

苹果全球总裁兼 COO Marco Landi 在演讲中分享了全球 AI 发展对中国的启示，他提出，我们需要找到一种方法来让全世界的人们都享受到新技术，这样一来，数字鸿沟才能被彻底打破。“利用人工智能，让世界上不再有那么多人为果腹而奔波，让这个世界成为人类更好的家园，这是我们的使命。”

（苹果全球总裁兼 COO Marco Landi）

城市是承载 AI 技术创新融合应用的综合性载体，也是人类与 AI 技术产生全面感知的集中体验地。明略科技联合创始人姜平在 “数字城市的探索与实践” 的主题演讲中提出，城市是一个像人类一样复杂多变的生命体，其需求是不断变化的。为了满足这些需求，没有一蹴而就的通用解决方案。城市管理者需要基于海量的数据，深度融合城市运行管理与服务过程中的专业知识和运营经验，识别出数字城市建设中的问题，探索并找到解决方案。这个过程中，明略科技为城市管理者提供一系列 “服务工具”，帮助他们实现数据的汇聚、管理、应用、评价闭环，构建城市管理和服务所需的知识图谱，从而让城市管理者更轻松地利用数据和知识探索服务百姓、企业与公务人员的场景，从行业趋势看营商环境，从一企一册到产业地图，最终实现数据与知识的双重驱动，助力城市数字化转型。

（明略科技联合创始人姜平）

“过去一年的时间里，我们形成了两个认知：第一，和消费互联网相比，产业互联网的突破，可能对我们每个老百姓美好生活的意义更大；第二，它的难度也更大。” 虎博科技创始人兼 CEO 陈烨博士在演讲中分享了他们在智慧城市方面的实践，他指出，只有当各行业企业结合人工智能技术实现业务创新与服务升级，才能更好地惠及人们的美好生活。他以智能搜索技术为例，将以虎博搜索为代表的下一代智能搜索带来的创新及服务优势总结为三点：第一，数据涵盖更深；第二，有知识图谱的自动构建能力；第三，将用户的理解门槛降到最低。

（虎博科技创始人兼 CEO 陈烨博士）

云天励飞副总裁郑文先在现场与大家分享了 “新基建如何助推城市治理创新升级”。他表示，基于在人工智能产业落地和科战 “疫” 的经验，云天励飞提出了城市治理 “ABC” 模式，即以人工智能（AI）为神经元，以大数据（Big Data）为神经中枢，以云计算（Cloud Computing）为躯干，构建城市建设的底层体系。基于”ABC“的底层能力，云天励飞构建了 “1+1+N”（1 张基于 AIoT 智能感知的网络、1 个基于 AI OS 的城市大脑、N 个基于 AI 的城市应用场景）的 AI 城市综合服务体系。“我们致力于通过多维度的数据采集、人工智能技术，把物理世界的各类信息进行信息化、数字化、解构化，从而为智慧城市提供更多的服务。”

（云天励飞副总裁郑文先）

港口见证了一大批世界顶级城市的兴起之路，西井科技 COO 章嵘在 “人工智能与现代港口城市的美丽约定” 的主题演讲中表示，港口的变革，势在必行，“世界航运增速在下降；安全事故仍然存在；人口红利已经不在；商业模式变革需求也日益增强。“但是，人工智能的出现可以让一个全局化的无人化码头成为可能。利用强大的 AI 算力，并植入到每一个可能的码头设备中。我们开始为用户带来更智慧的岸桥、场桥、闸口、港区安全监管、无人驾驶车队、以及作业管理调度，最终所有的产品、场景和解决方案互相关联。而港口的物流变革升级，将从码头建设、仓储业、金融保险等直接和间接将改变一座城市。

（西井科技 COO 章嵘）

公共安全是社会中人最为直接的一个需求，也影响城市建设方方面面。科达科技首席科学家章勇为大家带来了 “用边缘计算驱动智慧城市公共安全建设” 的主题演讲，他强调，智慧城市的概念是具有社会含义的，这并不是简单地技术的滥用，而是以技术本身为人服务，其中，边缘计算在公共安全领域便大有可为，“总结下来，边缘计算在公共安全建设方面的展望有三点：第一，边缘计算会得到更强大算力的支撑； 第二，多 IOT 的数据融合；第三，5G+边缘计算。”

（科达科技首席科学家章勇）

现阶段，伴随着 AI 技术已在金融、医疗、安防等多个领域实现技术落地，应用场景也愈来愈丰富。但智慧城市的建设，是一个庞大、复杂的工程，非一日之功、也非一人之力可实现。政府做主导、企业唱主角，正在逐渐成为建设智慧城市的大格局。下一步，还要进一步调动社会各界力量，整合优势资源，明确各自角色定位，通过资源合理配置，以效率、效益最大化推进规划与建设。在最后的圆桌环节，亿欧公司副总裁、亿欧智库院长由天宇，天堂硅谷管理合伙人蔡晓非，天壤城市大脑总裁彭伊莎就 “如何调动社会各界力量，共同参与城市建设” 展开思想交流。蔡晓非表示，只有把数据不断在线化、互联互通，不断清洗、挖掘，才能产生很大的价值。彭伊莎则就杭州与上海两地的差异及特点进行比较并提出，城市如果只是像人一样思考，是远远不够的，它要超越人的智能。

到今天，距离我国第一次提出推动智慧城市建设的政策已有十余年的时间，在此期间，中国的科技公司通过一点点的实践，为这个舶来的 “洋概念” 注入了有鲜明中国特色的内涵。依靠着不断出炉的新理论、新技术、新应用，它正逐渐从一句口号落实下来，焕新更多城市的样貌。