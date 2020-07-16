印度电信巨头 Jio 又完成一笔融资，主角是同样来自硅谷的谷歌。谷歌将用 45 亿美元换取 Jio 7.7% 的股份。2020 年到目前为止，Jio 共用 33% 的股份换取了 200 亿美元的投资。

在谷歌之前，Reliance Jio 已经筹集了 155 亿美元的资金，共计 25.24% 的股份。

谷歌将加入科技巨头 Facebook、高通、英特尔，以及包括 Vista Equity、General Atlantic、KKR、Silver Lake、阿布扎比投资局等在内的私募股权公司的行列，这些公司都支持 Mukesh Ambani 领导的 Jio 进行巨额募资。

Jio Platforms 和谷歌还达成了一项商业协议，共同开发一款优化了 Android 操作系统和 Play Store 的入门级平价智能手机。

Reliance 在年度股东大会上宣布了这一进展，并公布了 Jio 的扩展计划，其中包括 Jio TV+和 Glass。Jio TV+捆绑了 12 项 OTT 服务，包括 Netflix、Amazon Prime、Voot、Disney+Hotstar、Youtube、EROS Now，而 Jio Glass 则是一款混合现实产品，可以与手机连接，已经支持超过 25 个应用。

Reliance 还表示，它已经准备好了本土的 5G 技术，只要频段开放，他们将开始进行 5G 的测试。该公司称，其视频会议应用 JioMeet 旨在颠覆印度的医疗和教育。

Reliance 也提到，杂货配送服务 Jio Mart 已经扩展到 200 个城市。

本周早些时候，谷歌就表示将在未来五到七年内在印度投资 100 亿美元，以帮助加速该国数字化进程。