提到电竞，不得不提英雄联盟。而将英雄联盟变成电竞文化代名词，也离不开前拳头游戏（Riot Games）大中华负责人叶强生的功劳。2015 年叶强生正式入职《英雄联盟》开发商 Riot Games，就职期间，叶强生将英雄联盟职业联赛 LPL 打造成中国最大的体育赛事，影响了上亿的中国电竞群体，叶强生也因此获得 “中国电竞教父” 的称号。

如今，在电竞行业如火如荼的当下，叶强生却急流勇退，转而想要投身于环保和循环经济行业中，他解释说：“过去几年中我在拳头游戏特别有成就感和热情。2018 年底，有家公司想高薪聘请我，由此我开始问自己人生到底想要什么？思考后的结论是我一生想做三件事，一是环境和气候保护，第二是创业创新，还有要为我家乡台湾做点事情。” 叶强生说，那段时间他跟上百位行业专家聊天，最终决定投身于循环经济中，做 “以租代卖” 的智能家居。

在叶强生看来，从整个市场来看，家居行业竞争非常激烈。一方面是由于新品牌多，顾客对品牌的忠诚度较低，品牌方的利润并不是很高。另一方面，如今家电的科技研发有向快速消费品发展的趋势。虽然家居是一个红海市场，但智能家电的普及率仍有很大的提升空间。另外，在环保绿色生活的理念越来越流行的当下，叶强生想要创立一家 “订阅式生活方式” 的智能家居公司。

于是，叶强生在 2019 年成立乐和智能生活，打造 “只租不卖” 的智能家居品牌。“乐和智能结合软件、硬件和服务，将只租不卖的绿色轻生活打造成新生代潮流生活形态。所以，我们不再是卖产品，而是贩卖生活方式。乐和的品牌内涵分为三层：一是只租不卖的模式；二是绿色环保、循环经济的模式；三是智能家居生活的模式。” 其介绍说，乐和的 L.a.a.S. (Lifestyle as a Service) 模式，与市场上产品的品牌不同，更多是在卖绿色轻生活的服务。乐和将目标客户群设定为年轻群体，“我们推行以租代买的服务模式，年轻人不用花重金购入家电产品，也不用因为搬家和维修的种种不便而苦恼，我们提供了一整套的智能管家服务，他们只需要享受轻盈有质量的新生活就好。”

据介绍，乐和智能推出的产品是自有产品，配备了设计研发团队，与多家业内知名的制造工厂实现了战略合作。乐和的产品都是以循环经济和为租赁量身定做的，要经过上百个功能权衡评估体系，以综合考虑家电的长期使用成本，实现对环境和使用者的双重友好。叶强生介绍，乐和智能的第一款产品是空气净化器，为了适应循环经济、环保和服务打造，机器经过特别模组化并且可升级，后端的维修、维护和翻新清洁等也更容易，在设计也会利用一些巧思降低机器的长期使用成本。例如空气净化器的滤网，乐和智能产品安装了内部传感器，当检测到滤网使用寿命到期时，会有运营人员将新滤网送到客户家更换，以维持机器状态。

“市面上有些产品三五年就坏，但我们的产品拥有更高的耐用性，使用年数可达 25 年。我们希望，通过绿色自然生态的环保产品，让消费者有全新的生活态度，让地球消耗更少能源、减少电子垃圾。” 叶强生说道。

与市面上一次性售卖产品不同，乐和智能面临的还有机器维修配送等售后服务，对于高昂的运营成本，叶强生表示，售后服务后端成本会比售卖产品高很多，但把一次性的售卖模式转变为持续性的服务模式，这样与消费者可以维持长期关系，消费者也会有更高的品牌忠诚度。当乐和智能开发出更多产品后，交叉销售的能力也会相应提高。此外，乐和智能机器及元件的运输都与顺丰合作，达成了良好的战略合作关系。

据了解，乐和智能的主要盈利模式为服务费和租赁费，叶强生透露未来可能会有商业合作以及节电服务等。据其介绍，目前乐和智能的第一款产品空气净化器将于今年九月或十月发布，到明年年底，乐和智能计划进入大家电市场，包括洗衣机、烘干机、冰箱、洗碗机、净水器等，同时也尝试了非家电产品，例如婴儿监视器。

提到品牌宣传策略，曾经将英雄联盟成功打造成国民赛事，如今如何在智能家居领域创造出一个全新的生活形态？叶强生表示：“我们品牌的运营思路是运用社群，私域流量，推广 “只租不卖、绿色环保、轻生活概念” 的智能订阅生活服务，打造一个能被口耳相传的网红品牌，它所代表的意义是未来的生活形态而不是产品本身。”