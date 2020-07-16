Deal Street Aisa 报道称，零售业计算机视觉公司 Trax 正就在美国进行首次公开募股进行早期讨论。

Trax 最近一轮融资是 2019 年 7 月厚朴投资领投的 1 亿美元 D 轮融资，目前估值在 12 亿至 13 亿美元左右。公司希望上市时将其估值翻倍。

这家总部位于新加坡的初创公司自 2019 年 6 月以来共收购了五家公司，分别是中国的新零售 AI 企业朗镜科技、法国的 Planorama 和 Qopius，以及美国的 ShopKick 和 Survey.com。

不过关于这次首次公开募股的讨论还非常初步，应该不会在短期内上市。

Trax 此前曾透露过在美国上市的计划，其首席执行官兼联合创始人 Joel Bar-El 去年曾表示，该公司有计划在纳斯达克或纽约证券交易所上市，甚至还在探索在新加坡交易所 (SGX) 进行双重上市。

Trax 由 Bar-El 和 Dror Feldheim 于 2010 年创立，通过计算机成像技术和机器学习，为众多零售商和品牌提供计算机视觉解决方案。它在全球 50 多个国家开展业务，客户中包括可口可乐、喜力、雀巢和汉高等品牌。

Trax 最大的股东是美国私募股权巨头 Warburg Pincus，该公司拥有 20% 的股份，其他投资者包括博裕资本、Investec 和 GIC。