7 月 16 日，中芯国际集成电路制造有限公司成功在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票简称：中芯国际，上交所科创板证券代码：688981（港交所证券代码：00981）。本次发行后，中芯国际成为科创板首家回归 A 股的境外已上市红筹企业。

中芯国际发行价 27.46 元/股，开盘后涨 245.96% 至每股 95 元，市值达 6780 亿元人民币。

中芯国际本次上市募集资金将重点投向科技创新领域，包括 “12 英寸芯片 SN1 项目”、“先进及成熟工艺研发项目储备资金” 与 “补充流动资金”。其中，“12 英寸芯片 SN1 项目” 是中国大陆第一条 14 纳米及以下先进工艺生产线。募投项目的实施将有助于公司进一步增强技术实力、丰富产品组合、扩大产能规模，进而全面提升公司在多种技术节点、多个工艺平台的集成电路晶圆代工能力。‍

中芯国际董事长周子学博士在上市仪式讲话中表示：“上市后，中芯国际将进一步借助境内资本市场的力量，加速创新和发展，为更多的海内外客户提供更加优质的产品和服务，推动公司不断成长，并为集成电路产业的发展做出积极贡献。我们将兢兢业业，埋头苦干，以持续的创新和发展回报广大投资者的信任。”